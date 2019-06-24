لنزار حيدر.. (امريكا تذبح.. وايران ترفس).. (اسقاط ايران للطائرة..كشف اوراقها) قبل المواجهة

بسم الله الرحمن الرحيم

عامل الزمن ليس لصالح ايران، فكل يوم يمر.. (تكشف ايران اوراقها العسكرية وقدراتها) لتفقد عامل المفاجئة لديها عند المواجهة المباشرة عسكريا.. ان حصلت.. منها (اسقاط طائرة التجسس الامريكية) فكشفت مواقع منظوماتها الصاروخية وتقنياتها.. لتقوم امريكا بعدها (بحرب سيبريانية بتعطيل المنظومة الالكترونية للصواريخ الايرانية).. فلم يعد لما تملكه ايران من منظومة دفاع جوي اي قيمة.. وقد لا يستبعد بان امريكا ضحت بهذه الطائرة التجسسية.. وجعلتها تطير لمستويات منخفضة حتى تضربها ايران ..لترصد امريكا بعدها مواقع وامكانيات الدفاعيات الايرانية.. ولا ننسى انهيار العملة الايرانية التومان اكثر واكثر .. ويزداد الخناق على النفط الايراني وصداراته وقطاعاتها الاقتصادية كالبتروكيمياويات.. لادنى مستوياته.. والاهم..

ولا ننسى عامل الوقت يضيق على قطاعات ايران الاقتصادية الاخرى.. علما ان العملة الوطنية.. مقياس لقوة اقتصاد اي بلد.. فكيف الحال وانهار التومان ووصل لاسوء قيمة.. وما ينعكس من ازمة اقتصادية داخلية.. وتقشف يصيب مليشيات ولي الفقيه الايراني بالمنطقة نفسها ايضا.. لهذا كلما يمر الزمن تضعف ايران اكثر واكثر..

ولا نستبعد ان ايران اليوم (تتمنى لو تضربها امريكا عسكريا اليوم وهي تعتبر نفسها باوج قوتها ووجود روح معنوية لدى الموالين للنظام الايراني).. على ان تستمر ايران تستنزف وتتراجح الروح المعنوية لتصل للموالين لايران انفسهم.. ليسقط نظامها باسرع من البرق على يد الشعوب الايرانية،ـ وخاصة ان المعلومات الدولية اشارت بان الحرس الثوري الايراني يتدرب تدريبات مكثفة اليوم وبشكل غير مسبوق.. استعدادا لقمع اي تحرك شعبي داخل ايران.. نتيجة الازمة الاقتصادية وحالات الغضب داخل ايران.. والرفض لزج ايران بازمات خارجية (لا غزة ولا لبنان نعم نعم لايران) التي تعكس عدم تأييد الشارع الايراني لسياسات ايران الخارجية وليس فقط الداخلية.

ونقول لاتباع ايران.. (امريكا ليست عاجزة.. ولكن امريكا ليست لديها عبيد)..

فلو كان لامريكا عبيد (لزجتهم بالصراع مع ايران بالنيابة بحروب استنزاف).. (ومن يملك العبيد هي ايران.. التي لا تبالي بالدماء التي تسقط لان من يسقطون بالنيابة عنها هم مرتزقة مليشيات ولي الفقيه الاجانب من عراقيين ولبنانيين وسوريين ولبنانيين ويمنيين وافغان وباكستانيين).. في حين الايراني بداخل ايران (يعمل بالمصانع ويعيش الحياة المدنية).. ولا تسمح ايران للعسكرة داخل ايران بمعنى لا تسمح ايران لتاسيس مليشيات داخل اراضيها تعلن الولاء للاجنبي او تعلن بيعتها لحاكم اجنبي سواء اقليمي او غير اقليمي.. ولكن تبيح لنفسها ذلك بالعراق واليمن وسوريا ولبنان بان تؤسس مليشيات تفخرها عبر سليماني تعلن ولاءها لحاكم ايران والنظام الحاكم بطهران.. بكل خيانة وعمالة من قبل المرتزقة الذين ينخرطون بهذه المليشيات الايرانية الولاء.

ونشير بان المجتمع الدولي يدرك بعدم وجود اي موحد للشعوب الايرانية.. فكان سابقا نظام الشاه.. كرمز لوحدة ايران، ثم بعد ذلك طرحت (العمامة السوداء الشيعية) كرمز لوحدة (الايرانيين الشيعة).. وبعد سقوط الشاه.. وبعد تراجع شعبية العمامة بين عامة الايرانيين.. نتيجة فساد وفشل النظام الايراني.. لم يبقى غير الجيش الايراني يستلم السلطة.. بعد انهيار النظام باضطرابات شعبية داخلية.. نتيجة الضغوط الاقتصادية الامريكية على ايران..

ونقول لنزار حيدر .. الموالي لايران.. فاذا تدعي:

(ان حلفاء امريكا جهزوا فرق الطرب لضرب ايران) (فايران وعملاءها عليهم تجهيز توابيتهم واللطم)

ونؤكد بان ما قاله الرئيس ترامب من (مبرر) لعدم ضرب ايران لحد الان.. (من ان حصول الحرب يعني حصول حرب ابادة).. (ضحيتها الايرانيين).. وما ذكر من تجربة افغانستان والعراق كامثلة.. (بان امريكا تستطيع هزيمة الجيوش واسقاط الانظمة.. ولكن المشكلة ما بعد ذلك).. (فامريكا صرفت ترليونات ثم الرئيس الامريكي يزور العراق بطائرة مظلمة.. السؤال اين العلة؟)..

ثانيا (امريكا اسقطت انظمة وليس لديها خبرة مثل البريطانيين والفرنسيين بالاستعمار).. (فامريكا شئنا ام ابينا دولة ليست استعمارية).. فكانت تضن بانها تعطي الحرية للشعوب لاختيار ممثليها وهذه الشعوب والدول تبني نفسها وتحمي حدودها وثرواتها.. وهذه نظرية اثبتت سذاجتها.. بالمقابل الفرنسيين والبريطانيين رسموا حدود وخرائط للمستعمرات وانشئوا انظمة تابعة لهم.. وقيدوا حركة الجماعات البشرية..

ليتبين بان هذه شعوب متخلفة.. وليس (مثل الشعوب الاوربية التي حررتهم امريكا من النازية والفاشية.. واليابانيين والكوريين الجنوبيين الذين ايضا تقيم امريكا قواعد عسكرية فيهما) الذين لديهم شعوب حرة عرفوا كيف يتعاملون مع امريكا.. ويبنون انفسهم ويسخرون قدرات امريكا لبناء انفسهم ودولهم والنهوض بشعوبهم.. اي (انها شعوب اصيلة)..

ولكن كيف الحال (بدول مركبة مصطنعة كالعراق وافغانستان) انشئتها خرائط الاستعمار القديم من مكونات وشعوب متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحد موحد.. لا تعرف مصلحتها.. وكل مكون فيها يتبع جهة خارجية دون اخرى..

وكذلك يدرك ترامب بان:

(الاوربيين يهادنون ايران) ليس خوفا منها ولكن كورقة ضغط على امريكا نفسها..

فالاوربيين تعاملوا مع امريكا بالعقود الماضية كمجرد حارس لمصالحهم بالشرق الاوسط حسب خرائط رسمها الاوربيين ببادية القرن الماضي.. كما حصل باعادة الانتشار للقوات البريطانية التي حلت محل البريطانيين… القوات الامريكية بقواعد بالخليج.. ولم يسمح الاوربيين بالحربين العالميتين الاولى والثانية رغم نصرة امريكا لهم ولولا امريكا لما هزمت النازية والفاشية.. .. مع ذلك لم يسمح الاوربيين بان يكون لواشنطن اي دور برسم خرائط المنطقة..

ويفهم الاوربيين بان دخول امريكا يعني خرائط جديدة هذه المرة تنفس خرائط الشرق الاوسط القديم التي انتفت الحاجة لها وانتهت فترتها الزمنية .. ونهايتها الرسمية عام 2023.. كما هو معروف.. كذلك الروس والبريطانيين يعتبرون ايران من مستعمراتهم السابقة حسب الاتفاق بينهما (بان شمال ايران منطقة نفوذ روسية.. وجنوب ايران منطقة نفوذ بريطانية).. لذلك الروس الحالمين بالوصول للمياه الدافئة النفطية بالخليج.. يعتبرون ايران مصدر لهم بوجه امريكا.. والصين من جهة اخرى وطريق حريرها السيء الصيت الذي يهدف لاسقاط الدول بالديوان الصينية .. يعتبرون ايران ممر لطريق الحريري الصيني للوصول لافريقيا واوربا والشرق الاوسط..

ونسال نزار حيدر… (لماذا العراق اكثر المتضررين من اي مواجهة بين امريكا وايران)؟

الا يثير ذلك حفيظتكم.. وتساؤلكم من هي الادوات التي تهدد بجر العراق لصراع بالنيابة يؤدي لحرق العراق وجعله ساحة لتصفية حسابات دولية واقليمية؟؟ اليست مليشيات ولي الفقيه الايرانية الخيانية الذين يهددون المصالح الدولية وسفارات وقواعد عراقية لمجرد فيها قوات امريكية.. وهذه القوات الامريكية جاءت ضمن اتفاق امني عراقي امريكي.. الا يوجب ذلك صولة فرسان جديدة هذه المرة لسحق مليشيات ولي السفيه الايرانية الخونة العملاء.. الذين يجهرون بولاءهم لدولة اجنبية ايران، وبيعهم للنظام الحاكم بطهران نظام بدعوة ولاية الفقيه الايرانية،ـ وبيعتهم لحاكم ايران خامنئي حاكم ايران.. وهذا يستوجب تفعيل المادة الخاصة بالخيانة والتخابر مع جهات اجنبية.. لاحالتهم للمحاكمة المختصة باقسى العقوبات التي تفرض على الخونة والعملاء.

ولا تقولون لنا بان (السعودي والخليجي جبان)؟؟ فانتم تناقضون انفسكم..

فاعلامكم وانتم تروجون بان (بضع مئات الدواعش اسقطوا الموصل وسوريا معا وبخروا جيوش العراق وسوريا).. وتصفون (الدواعش باتهامها بان وراءها السعودية ومقاتليها سعوديين اساسا)!!!.. فكيف الحال لو خاض الجيش السعودي نفسه الحرب بمئات الاف الذين يجندون الزاميا من قبل النظام السعودي مستقبلا.. لخوض الحرب.. صدقوني سوف تتبخر قوات ايران للابد.

ونسال نزار حيدر.. المسؤول الفاسد بالعراق الا يتحمل المسؤولية

ومن هو المسؤول الاول (مرجعهم).. فحزب الدعوة والمجلس الاعلى وبدر والعصائب.. الخ (مرجعهم خامنئي حاكم ايران) وبقية الاحزاب المحسوبة شيعيا واسلاميا.. توالي ايران والنظام الحاكم بطهران نظام ولاية الفقيه وبدعتها.. .. ولم نسمع يوما خامنئي ينتقد الفساد بالعراق ولم نسمعه يدعو اتباعه بالكف عن الفساد او محاربة الفساد بارض الرافدين رغم ان خامنئي وايران تدخلون بكل شؤون العراق بكل استفزاز للشعوب العراقية..ان اساس الفساد والفاسدين ومرجعهم هو خامنئي حاكم ايران ..

ونسال نزار حيدر..يتهمون امريكا بمخطط (لتفكيك المنطقة) بمهزلة يتبناها اصحاب نظرية المؤامرة

نسالكم.. (هي المنطقة موحدة مثلا.. وامريكا جاءت تفككها او تمثل تهديد لتفكيكها)؟؟ ثم هل تعتبرون خارطة الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو الاوربية التي رسمت حدود المنطقة لمصالح الدول الكبرى انذاك الاستعمارية (بريطانيا وفرنسيا بمباركة روسية قيصرية) موحدة للمنطقة وهي حرمت الكورد والشيعة

العرب والفلسطينيين من حقهم بدول بمنطقة اكثريتهم؟

وسؤال اخر

لنزار حيدر.. يقولون (محور المقاومة) السؤال بين من ومن ؟؟

فهل يوجد اصلا محور مقاومة؟؟ ام (محور ايراني) موبوء باطماع التمدد الايراني بالشرق الوسط

فمحور المقاومة .. مصطلح ليس له اي شرعية قانونية ولا دولية.. فايران وعملاءها.. مليشيات ولي الفقيه الايرانية (الخونة باسم العقيدة والعقيدة منهم براء).. بالعراق وسوريا ولبنان..

(الولائيين كحزب الله وبدر والعصائب والكتائب .. وزينبيون وفاطميون).. (وكلهم يدورون حول ايران..

واسرائيل اكدت بانها ترفض تواجد اي قوات على حدودها مع سوريا غير فقط القوات السورية الرسمية التي قائدها الرسمي المفترض بشار الاسد.. (فاسرائيل

وايران يطمئنون لشخص واحد اسمه بشار الاسد) فكيف تفسر ذلك؟

اما روسيا فتقيم علاقات مع اسرائيل.. وبوتين اعلن امن اسرائيل له اهمية لدى الروس.. والقتال بين الوحدات الجيش السوري التابعة لايران ووحدات الجيش السوري الاخرى التابعة لروسيا التي تحصل بين الحين واخرى من صدامات خير دليل على

ان ايران وروسيا بينهما خلاف كبير.. وبشار الاسد يرجح كفة روسيا باي مواجهة روسية ايرانية.

والا تؤيدنا نزار حيدر.. بان (العراق يحتاج للتجديد وليس للاصلاح)..

بالعراق لا نحتاج لمصطلح (الاصلاح) بل الى (التجديد)..فالاصلاح يعني (تصحيح او تسليح شيء قد تعرض للعطل “الخلل”).. السؤال النظام السياسي بعد عام 2003 هو كان اساسا (صحيحا) ثم (تعطلت

او اصبح به خلل ووباء الفساد والفشل .. الخ)؟؟ الجواب كلا (لانه اصلا كان مختلا من الكتل السياسية نفسها وزعماءها ومراجعها الروحيين والسياسيين .. ولحد اليوم (ف.

كل من يطرح مصطلح الاصلاح من القوى السياسية والمرجعية هم دجالة.. لان لا يوجد شيء يمكن اصلاحه اصلا.. لانه خرب من اساسه.. بل يجب ان نطرح

التجديد .. فيجب ان نفكر بمرحلة ما بعد هذا النظام السياسي الفاسد الفاشل من جذوره..

ولا تقولون لنا (شلع قلع).. لانها مصيبة اخرى.. كيف تطرح شلع قلع.. وانت بنفس الوقت لا تطرح بديل

.. فيجب ان نفكر بالبديل.. عن الوضع الفاسد الحالي.. (التجديد)..

ولنزار حيدر (هل هاجمت يوما ايران لشتمها وطنك امريكا) (ضرورة قرارات ترامب لردع المتجنسين)

(هل هاجمت يوما ايران لشتمها وطنك امريكا التي تحمل جنسيتها وتقيم فيها.. ووفرت لكم

الامان والرواتب والضمان لك ولعائلتك)؟ وانقذت طائفتك الشيعية بالعراق وافغانستان باسقاطها حكم طالبان والبعث وصدام.. في وقت الشيعة بالعراق لمدة 1400 سنة يلطمون الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. فسلمت الحكم امريكا لشيعة.. وبدل عدم نكران جميلها..

نكروا جميلها وعضوا يد امريكا وتحالفوا مع اعداءها بكل خسة وجبن..

فالا ترى معنا ضرورة قرارات ترامب لردع المتجنسين..

)لنسال

الذين يتهجمون على الرئيس الامريكي ترامب.. كنزار حيدر.. هل سمعناكم يوما تدافعون عن امريكا.. هل كتبتكم مقالة ضد ايران ونظامها العدواني.. لرفعهم شعارات (الموت لامريكا) ويضعون هذا الشعار بكل استفزاز (على الصواريخ التي يجربونها).. .. (ماذا لو شتمك احد وشتم عائلتك..

ويدعو لموتك وموت عائلتك).. الا تعتبر ذلك استفزاز.. وانت ترى تلك الشعارات تربي شرائح اجتماعية على الكراهية والحقد .. (في وقت لم نسمع يوما امريكا ولا اي امريكي يرفع شعارات الموت لايران او يدنس العلم الايراني)..

اليست امريكا اصبحت وطنكم المفترض (الذين تتجنسون بجنسياتها …وتفضلت امريكا

عليكم ايضا وعلى عوائلكم بالوظائف والاعمال التي تقومون بها وتعيشون عليها.. بظل حريتها).. فاين انتم من كل ذلك..

واسال ايرانيي الهوى.. والولاء والانتماء.. (المتأيرنيين).. لمتى تبقون خنجر بخصر امريكا..

هل (شعرتهم بالاهانة والاستفزاز).. يا مسلمي امريكا من المحسوبين شيعة..

من شعارات الخميني والثورة الايرانية البائسة الاسلامية التي تشتم وتسب امريكا وتدعو لموتها؟؟ ام تتبنون نهجها.. اذن انتم كالفايروسات المميتة داخل الجسد الامريكي الذي يجب ان تتخلص منه امريكا .ِ.

ونسال هؤلاء الذين يهاجمون اترامب.. ويتحججون بمؤسساتها ودستورها ومبادئها وتمثال الحرية.. والديمقراطية وحقوق الانسان .. (هل كنتم تدافعون عن امريكا او تمدحونها قبل وصول ترامب

للحكم).. اليس انتم ايضا من الذين تشنون الهجمات والعداء ضد امريكا.. حتى قبل وصول السيد ترامب للحكم..

ونكرر سؤالنا .. من هي القوى التي تريد ابقاء امريكا مجرد (قوة تابعة) .. . ولا يراد لها النهوض..

فنسمع امريكا اقوى دولة بالعالم؟؟ والحقيقة يراد ان يحكمها (اجبن الرؤساء بالعالم).. ويتم الوقوف ضد حق الرئيس الامريكي بنهوض امريكا.. واعادة الاعتبار لها..

فوسفه ضباع وتوافه.. تنهش بامريكا واسهل ما لديها سب وشتم امريكا بل تدعو علنا باعلامها الرسمي برفع شعارات العداء ضد امريكا.. ويراد من الرئيس الامريكي السكوت والاستمرار بالسكوت..

ونضع هنا مقالة للكاتب خضير طاهر الباحث في الشؤون الشيعية والاسلامية داخل امريكا.. وهي مقالة قيمة.. يعرض فيها حقيقة المسلمين ودورهم السلبي داخل امريكا..

(لاتذرفوا

دموع التماسيح .. هذه جرائم المسلمين في أميركا)..

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=223135#axzz4XnIYApv4

من كل ذلك.. على ترامب اصدار قوانين تردع المتجنسين .. منها:

اثبات ولاءهم لامريكا.. وعداءهم لاعداءها.. عدم تعاطفهم مع انظمة سياسية تعلن العداء الصريح ضد امريكا.. وتبرر الارهاب داخل امريكا لاي سبب كان.. وكذلك ضد كل من لا يفخر بالعلم الامريكي

.. وكذلك ضد كل من يشارك بعمليات حرق للرموز الامريكية كالعلم.. ويعلنون ولاءهم لتيارات واحزاب خارجية تعادي امريكا او تتحالف مع اعداءها.. او كليهما معا.. فيجب ردع هؤلاء باسقاط الجنسية عنهم واعادتهم لدولهم التي جاءوا منها..

تنبيه:

قبل سنوات حذرنا الشيعة ومنهم الشيعة اللبنانيين من ربط انفسهم بايران او بحزب.. ونظرا لاهمية الموضوع نطرح رابطه هنا:

(مخاطر ربط (شيعة لبنان) مصيرهم (بحزب- حزب الله) وايران (تدعم حزب وليس الشيعة)ـ

https://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=104060#axzz0XRaTkesm

مختصر القول:

الاجانب من اصول عراقية.. ناكري جميل .. ويعضون اليد التي تمد للعراق وشيعته العرب

لذلك يتهجمون على امريكا وهم يقيمون داخل امريكا ويتمتعون بدعمها وحمايتها لهم ولعوائلهم وبجنسيتها.. ويهاجمون امريكا التي حررت العراق وشيعته العرب من حكم الطغيان عام 2003..

ويتحالفون مع اعداء امريكا على راسها ايران ونظامها العفن.. وكل ماسي العراق من الاجانب من اصول عراقية اساسا.. والمهزلة انهم يفضلون العيش بدول تعاديها ايران كاوربا وامريكا على ان يقيمون هم وعوائلهم داخل ايران.. ويركبون السيارات الفارهة الغربية من يابانية وامريكية..

ويستنكفون ركوب سيارة السايبا الايرانية (العربانة بتايرات).. ويجعلون ابناء الخايبة بالعراق يركبون هذه السايبا التي لا تسمح اي دولة تحترم نفسها من دخولها اراضيها..

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واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم