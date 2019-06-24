نيجيرفان بارزاني يعلن فتح ابواب كوردستان لشركات امريكية: بدأنا مرحلة جديدة مع بغداد

اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان الاقليم سيقدم كافة السبل المتاحة للشركات امريكية الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال بارزاني في كلمة له يشارك في مراسم توقيع اتفاقية تجارية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الامريكية، ان هذه الاتفاقية مهمة “جدا” لاقليم كوردستان والعراق وبخاصة في المرحلة الحالية.

واضاف، ان الاقليم سيقدم كل السبل المتاحة من اجل انجاح مهام وعمل الشركات الامريكية.

وتابع رئيس الاقليم، “لدينا علاقة واتصال قوي مع امريكا، قبل التسعينيات كانت موجودة لكن بعد عام 1991 بدأت بالتقدم اكثر واخذ شكل اخر”.

واشار الى الدعم الامريكي خلال القتال مع تنظيم داعش، بعد 2014، “كان له الدور البارز في النصر على داعش، بخاصة من خلال ترؤس امريكا التحالف الدولي”.

واضاف، “الان مرحلة ما بعد داعش، ونحن ننتظر الدور الامريكي من الناحية الاقتصادية والتجارية”.

وتطرق بارزاني ايضا لعلاقة بغداد والاقليم، “اليوم بدأنا مع الحكومة العراقية مرحلة جديدة مستندة على الدستور، ونتطلع لمستقبل مشرق لحل كافة المشاكل.