أربيل وبغداد وطهران يحددون آلية البحث عن مفقودي حرب الثمانينيات

عقدت حكومات العراق وايران واقليم كوردستان، يوم الاثنين، اجتماعا مشتركا لمتابعة موضوع مفقودي حرب الثمان سنوات بين العراق وايران في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم برفان حمدي، في مؤتمر صحفي، ان لجنة التنسيق والمتابعة بين اربيل وبغداد وطهران استأنفت عملها بعقد اجتماع مشترك آخر لفتح مقابر مفقودي حرب الثمان سنوات بين العراق وايران.

واضاف ان المباحثات جرت بشأن مناطق بنجوين وماوت في شهربازير وحاج عمران في منطقة بالكايتي، مع عدد من الفرق والاشخاص الذين سيشاركون في عملية فتح المقابر من الاطراف الثلاثة باشراف الصليب الاحمر الدولي.

واوضح انه في السابق جرت عمليات فتح المقابر بين الجانبين العراقي والاير اني، لافتا الى انهم هذه المرة قرروا العمل في اراضي اقليم كوردستان أيضاً وقد تعهد الجانبان بمساعدة فرقهما في عمليات فتح مقابر جماعية في سنجار والسماوة، وخصوصا في عملية التعرف على رفات الضحايا بالاجهزة المتطورة التي بحوزتهم.

واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة مع ايران من البحث والعثور على اطفال حلبجة المفقودين والاستفادة من مختبر الكوثر للتعرف عليهم.