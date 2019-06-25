اشتعال الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية

اشتعل الصراع بين عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد بعد أن تفوق الريال بشكل لافت في الفترة الماضية.

ويبدو الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة أشبه بمباراة كلاسيكو ساخنة، ولكنها لم تنته بعد رغم التفوق الذي حققه الريال خلال المرحلة الماضية من عمر الميركاتو وحقق صفقات مميزة ، إلا أن جماهير برشلونة تنتظر ريمونتادا النادي الكتالوني بإبرام صفقة أو اثنتين سوبر.

من يضحك أخيرًا ريال مدريد الذي مازال يبحث عن حسم صفقات آخرى أم برشلونة الساعي لإتمام صفقة تساعد في حسم التعاقد مع أحد النجوم الكبار الموهوبين؟

تفوق ريال مدريد

بكل المقاييس، تفوق ريال مدريد في إبرام صفقات مميزة خلال بداية الميركاتو ودخل سوق الانتقالات بشكل رائع يرضي طموح جماهيره الغاضبة من الأداء والنتائج في الموسم الماضي.

أبرم ريال مدريد صفقة البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي كواحدة من أقوى الصفقات وأبرزها حتى الآن في الميركاتو الأوروبي خاصة أن هازارد أحد النجوم المؤثرين في البلوز وصنع نجاحات مميزة ورائعة مع تشيلسي.

وتعاقد ريال مدريد أيضًا مع لوكا يوفيتش المهاجم الصربي الذي خطف الأضواء مع إنتراخت فرانكفورت الألماني، بجانب المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو نجم بورتو البرتغالي، والفرنسي فيريلاند ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون الفرنسي، بجانب البرازيلي رودريجو جناح أيسر سانتوس البرازيلي.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن الصفقات التي أبرمها ريال مدريد حتى الآن كلفت خزائنه ما يتخطى 300 مليون يورو.

محاولات برشلونة

تحرك برشلونة ببطء شديد في الميركاتو ولم يبرم سوى صفقة فرانكي دي يونج لاعب وسط منتخب هولندا وفريق أياكس لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، وهي الصفقة التي أعلنت الشتاء الماضي، بجانب تفعيل صفقة البرازيلي الواعد إيمرسون.

ويتحرك برشلونة في تجاه صفقات أخرى مميزة ومدوية، وارتبط اسم النادي الكتالوني باللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني والبرازيلي نيمار نجم الفريق الأسبق وباريس سان جيرمان الفرنسي، والهولندي ماتيس دي ليخت.

صفقات آخرى

تنتظر جماهير ريال مدريد رغم الصفقات الخمس التي أبرمها الفريق تعاقدات أخرى مميزة في الميركاتو.

ويبحث جمهور ريال مدريد عن صفقة مدوية أخرى بقيمة الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي اقترب من مغادرة ”أولد ترافورد“ ويدور صراع شرس بين ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب.

ويتحرك ريال مدريد لضم صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي اللاعب الموهوب الدنماركي كريستيان إريكسن ، بخلاف ارتباط نجم باريس سان جيرمان مبابي بريال مدريد بشكل دائم.

عودة نيمار

يتحدث الكثيرون عن عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة خاصة أن نيمار من اللاعبين الموهوبين الذين قدموا مستويات متميزة مع البارسا قبل رحيله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن جماهير الناديين سينتظران لنهاية سوق الانتقالات لمعرفة من سيضحك في نهاية الميركاتو، في ظل تنافس شديد لحسم بضع صفقات ربما يتطلب الإعلان عنها وقتًا أطول بسبب ارتباط كل اللاعبين بعقود سارية مع أنديتهم؛ ما يتطلب جهدًا أكبر في التفاوض.