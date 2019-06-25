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الاتحاد الوطني يستبعد تشكيل حكومة كوردستان الجديدة بنهاية الشهر

استبعد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره يوم الاثنين تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان في نهاية الشهر الجاري.

واكد بيره في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” على شرط حزبه في حسم منصب محافظ كركوك للمشاركة في الحكومة الجديدة لإقليم.

وقال بيره “احتمال بعيد ان تتشكل الحكومة قبل موعد 1/7/2019”.

وعن موقف حزبه في مضي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل الحكومة من دون الاتحاد الوطني قال بيره “لكل حادث حديث”.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف بالحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني لتسلم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية من الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير في موعد اقصاه 27/6/2019.

ومن المقرر ان يقدم بارزاني تشكيلته الحكومية الى برلمان اقليم كوردستان لنيل الثقة في الثلاثين من شهر حزيران الجاري اي قبل حلول العطلة التشريعية التي تصادف الاول من شهر تموز المقبل.

وقد حسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر ايلول الماضي من عام 2018 اسماء مرشحيه للوزارات في الحكومة الجديدة بينما لا يزال كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحركة التغيير لم يقوما بذلك بعدُ.

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