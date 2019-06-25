البرلمان يشدد على اجراء انتخابات كركوك بموعدها رغم إرث “ثلاث حقب”

تراس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم الاثنين، الاجتماع المشترك لبحث الاستعدادات الاخيرة لأجراء انتخابات مجالس المحلية في محافظة كركوك، بحضور رئيس اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات النيابيتين والنواب من ممثلي محافظة كركوك بكافة مكوناتها ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثلي وزارات الداخلية والهجرة والتخطيط والتجارة والصحة والبيئة وممثل البعثة الدولية للأمم المتحدة .

وقال الكعبي خلال الاجتماع الثاني الذي ترعاه هيئة رئاسة مجلس النواب “الشكر للبعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق لما تقدمه من دعم فني ومالي وتقني والتي اسهمت في انجاح العملية الديمقراطية في بلدنا”، مؤكدا على ان “المرحلة المقبلة ستشهد شراكة اوسع واكبر مع ممثلي البعثة الدولية”، مثنيا على الجهود المتميزة لمفوضية الانتخابات في تحديث سجلات الناخبين وبشكل دقيق وسريع لضمان اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المقرر نهاية العام الحالي.

ونوه الكعبي الى ان “اجراء الانتخابات في محافظة كركوك يختلف عن بقية محافظات العراق لما لهذه المحافظة من خصوصية يعلمها الجميع فهناك ارث لحقبة زمنية تمثل ما قبل العام 2003 وارث لما بعد هذا العام ثم اضيف لها حقبة فترة احتلال عصابات داعش لأجزاء من المحافظة وحقبة ما بعد التحرير، وايضا موضوع المكونات، كل هذه الملفات تتطلب تظافر جهود الجميع من حكومة مركزية وحكومة محافظة ونواب ممثلي المحافظة والمكونات والمفوضية وبقية الوزارات بهدف تذليلها وانهائها بشكل كامل، فالكل متفق على اجراء الانتخابات لهذه المحافظة بذات الموعد الذي ستتم به انتخابات المجالس المحلية لبقية المحافظات والمقررة نهاية العام المقبل”.

وشهد الاجتماع بحث ما تحقق ضمن ملف تحديث سجلات الناخبين في محافظة كركوك، حيث بين رئيس المفوضية ان دوائر المفوضية في المحافظة انجزت ولغاية الان 60% من تحديث بيانات سجلات الناخبين والتي تمثل 600 الف ناخب، بالتعاون مع الوزارات المعنية سيتم تحديث ما تبقى، والمعوق الوحيد هو ملف النزوح، مطالبا بدعم الحكومة ومجلس النواب لتجاوز هذه المعوقات بأقرب وقت.