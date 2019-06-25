البرلمان يصوت على شواني وزيرا للعدل ويسقط ترشيح الحمداني وزيرة للتربية

صوت مجلس النواب العراقي يوم الاثنين على منح الثقة لفاروق امين وزيرا للعدل في الحكومة الحالية برئاسة عاد عبد المهدي.

وابلغ مصدر برلماني بأن موافقة المجلس لم تحصل سفانة الحمداني كوزير للتربية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رسالة حول استكمال التشكيلة الحكومية.

وتحمل الرسالة اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية وهم كل من: نجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع، و ياسين طه حسن ياسر الياسري وزيرا للداخلية، وسفانة حسين علي الحمداني وزيرا للتربية، وفاروق امين عثمان محمد الشواني وزيرا للعدل.