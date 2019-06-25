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التربية توجه بالحيطة والحذر من وسائل غش متطورة

وجه رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني لوزارة التربية علي الابراهيمي المراكز الامتحانية في جميع المحافظات بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لاكتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية.

وبين المكتب الاعلامي ان اللجان الفرعية للامتحانات ستنفذ القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية وقرارات الوزارة بحق الطالب الذي يثبت عليه حالة غش وهو الرسوب، مضيفاً ان الحالة التي تم اكتشافها بتقنية الكترونية منها زرع جهاز عن طريق الشعر وحالات اخرى بطرق متطورة الكترونيا.

وأوضح ان الوزارة مستعدة لكشف جميع حالات الغش الالكتروني وذلك من خلال اجهزة كشف الغش المتطورة التي تم توزيعها مسبقاً على المراكز الامتحانية.

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