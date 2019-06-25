الدفاع تنفي تصريحات نسبت للوزير بعد ساعات من استيزاره

نفت وزارة الدفاع، يوم أمس الإثنين، تصريحات غير مسؤولة نسبت للوزير الجديد نجاح الشمري، مؤكدة أن الصفحة المخوّلة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “الوزارة تود أن توضح أنه حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيراً للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتدلو بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى السيد الوزير”. واضافت الوزارة أن “وزير الدفاع لم يدلِ بأي تصريح لأية جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أية صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتة الى أن “الصفحة المخوّلة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية”.