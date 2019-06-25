الشيخ الوكيل يدعو رئيس مجلس القضاء الاعلى الى تثمين الجهود الاستثنائية لرئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية في محاربة الفساد

في رساله للتجمع الاسلامي العراقي لمحاربة الفاسدين/لندن الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الأستاذ فاءق زيدان المحترم الفساد مستمر بالانتشار بين بعض قضاة محاكم كربلاء المقدسة والأستاذ محمد عبد حمزه رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في كربلاء المقدسة عاجز عن الوقوف أمامهم اصدر التجمع الاسلامي العراقي لمحاربة الفاسدين لندن رساله الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الأستاذ فاءق زيدان المحترم حول فاسد بعض قضاة محاكم كربلاء ونرفق لكم نص الرسالة

التجمع الاسلامي العراقي لمحاربة الفاسدين/لندن

وفيما يلي نص الرسالة ..

الاخ العزيز الاستاذ محمد عبد الحمزة رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة الاتحادية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتقدم لجنابكم الكريم بالشكر الجزيل والثناء الجميل على جهودكم الاستثنائية المبذولة في دعم محاربي الفساد في محافظة كربلاء المقدسة وملاحقتكم للعصابات الفاسدة والتي عبثت بحقوق المواطنين طوال الفترات الماضية والتي ارًقت امن المواطنين نتيجة عمليات النصب والاحتيال في الاستيلاء على عقارات الغير وبيعها بطرق ملتوية وباستغلال ضعاف النفوس في بعض مراكز الدولة .

ان انجازكم هذا يضيف صفحات بيضاء لتاريخ القوة القضائية لذا جدير بالجميع الاحتذاء بخطواتكم الشريفة الشجاعة وكذلك ندعوا رئاسة مجلس القضاء الاعلى المتمثلة بالأستاذ العزيز فائق زيدان دامت توفيقاته بتعميم هذه التجارب على جميع مراكز القوة القضائية وتقدير جهودكم الاستثنائية .

وفقكم الله لخدمة بلدنا عزيز وجعلكم قدوة للأخرين ودمتم موفقين

اخوكم الشيخ جمال الوكيل الامين العام لحركة الوفاق الاسلامي