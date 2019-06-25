القوات العراقية تقتل 14 إرهابيا ضمن عملية خاصة في شمال البلاد

الأناضول – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل 14 عنصرًا من داعش وإلقاء القبض على قيادي ينتمي للتنظيم وسط محافظة كركوك (شمال البلاد).

وقالت قوات مكافحة الإرهاب العراقية (تتبع للدفاع)، في بيان لها، إنه أثناء العملية تلقت القوات العراقية دعما من الطائرات الحربية التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال البيان إن العملية، التي تمت جنوب كركوك مباشرة، استمرت مدة يومين وشاركت فيها المروحيات المقاتلة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع)، في بيان اخر، أن قوات خاصة بمكافحة الإرهاب ألقت القبض على ”قيادي في عصابات داعش الإرهابية“ بمنطقة حي الوحدة، وسط كركوك.

وأضاف البيان أنه ”تم ضبط بحوزته مجموعة من الأسلحة والوثائق المهمة“، من دون كشف المزيد من التفاصيل.