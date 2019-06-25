بارزاني مخاطباً برلمان وحكومة كوردستان: لايجوز بقاء الأوضاع الحالية في سنجار

إجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين، مع عدد من الأيزيديات المحررات من قبضة داعش.

في مستهل الإجتماع، قدم سكرتير إتحاد نساء كوردستان، ومدير شؤون الكورد الأيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان ومسؤول مكتب تحرير المختطفين والمختطفات الأيزيديات في محافظة دهوك، وهدية مراد النائبة الأيزيدية في برلمان كوردستان، نبذ مختصرة حول الجهود المبذولة في سبيل إنقاذ البنات والنساء الأيزديات من قبضة داعش، وألاوضاع المعيشية الحالية للمحررات، والمساعي التي تبذل من أجل إعادتهن الى حياتهن الطبيعية.

وبحسب الأحصاءات المقدمة، فمن مجموع 6417 شخصاً، كانوا قد وقعوا في قبضة داعش في بداية هجومه على منطقة سنجار، قد تم تحرير 3476 شخصاً حتى الآن، بينما مصير 2941 شخص ما زال مجهولاً.

كما أًعلن في الإجتماع، أنه بعد تأسيس المكتب الخاص لمتابعة وتحرير الإيزيديين من يد داعش، من قبل حكومة أقليم كوردستان، ومن مجموع 3548 من الأيزيديات، تم إنقاذ 1184 أيزيدية، ومازالت الجهود مستمرة من أجل العثور على الباقيات لإعادتهن. كما تم بحث كافة العقبات التي تعترض هذه العملية.

وفي ذات الإجتماع، تحدثت عدد من المحررات الإيزيديات من قبضة داعش، عن المآسي والمعاناة التي تعرضن لها خلال فترة بقائهن في قبضة داعش، وأثناء التعامل معهن كعبيد وكيفية بيعهن وشرائهن، وتحدثن، أيضاً، عن عذاباتهن النفسية والجسدية.

من جانبه، قال بارزاني ان “ما تعرض له الإخوة والأخوات الأيزيديات، إمتداد للكوارث السابقة التي حلت بشعبنا، من أنفال ودفن 182 ألف شخص من النساء والرجال والأطفال والشيوخ وهم أحياء في مقابر جماعية، وقصف هلبجه وبقية مناطق كوردستان بالسلاح الكيمياوي، وإبادة 12 ألف شاب فيلي و8 ألف بارزاني، والعشرات من المحاولات الأخرى التي بذلت في سبيل القضاء على شعبنا. والكارثة التي حلت بكن أعادت الآلام الى كافة الجراح السابقة في جسد شعبنا”.

وتابع بارزاني “نتفهم جيداً عذاباتكن ومعاناتكن، ومرة أخرى نؤكد، أنكن عزيزات ورمز الشرف لشعبنا”، مضيفا “لقد أظهر الأرهابيون، بتصرفاتهم غير الأخلاقية تجاهكن، وحشيتهم من جهة. كما أثبتوا مظلوميتكن من جهة أخرى. ولكن، ولحسن الحظ، بجهود وتضحيات البيشمركه الأبطال تم الإنتقام لكن ببسالة وشجاعة، وتم دحر وسحق الإرهابيين”.

وأكد بارزاني “سنبذل عن طريق برلمان كوردستان وحكومة الإقليم، كل الجهود الممكنة من أجلكن، ولكي تعشن حياتكن الطبيعية”.

وبخصوص الأوضاع في سنجار، أعلن الرئيس بارزاني انه “لايجوز بقاء الأوضاع في سنجار كما هي الآن، ويجب أن تكون إدارة سنجار في أيدي أبنائها، لكي يتمكن النازحون من العودة الى أماكنهم”.