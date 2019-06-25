(بالصور) ناسفة تستهدف سيارة لامن “قسد” في منبج

انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء ، في مدينة منبج (شرقي حلب) التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري في بيان تلقت : ” انفجرت صباح اليوم الثلاثاء عبوة ناسفة بسيارة للأمن الداخلي في منبج أثناء خروجها في دورية ، بالقرب من دوار الدلو بحي السرب”.

مضيفاً ، أن “الانفجار أدى إلى إصابة أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي بجروح ، وإلحاق أضرار مادية بالسيارة”.

وتشهد المناطق الخاضعة للفصائل الموالية للجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري في ريف حلب انفجارات تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.