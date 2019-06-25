Posted on by

بعد خامنئي .. واشنطن تكشف عن اسم الشخصية الإيرانية التالية المهددة بالعقوبات

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين ، اليوم الاثنين ، عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بعقوبات جديدة على إيران، إن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملا متعمدا. وكشف عن أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

العقوبات كانت قيد الإعداد

وأضاف الوزير الامريكي أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

وفي بيان لوزارة الخزانة الأميركية فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close