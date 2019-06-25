بعد خامنئي .. واشنطن تكشف عن اسم الشخصية الإيرانية التالية المهددة بالعقوبات

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين ، اليوم الاثنين ، عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بعقوبات جديدة على إيران، إن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملا متعمدا. وكشف عن أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

العقوبات كانت قيد الإعداد

وأضاف الوزير الامريكي أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

وفي بيان لوزارة الخزانة الأميركية فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني .