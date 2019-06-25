تأملات في القران الكريم ح428 سورة المدثر الشريفة

للسورة الشريفة جملة من الفضائل والخصائص , لعل ابرزها ما جاء في كتاب ثواب الاعمال عن الباقر عليه السلام : من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله عز وجل أن يجعله مع محمد صلى الله عليه وآله في درجته ولا يدركه في الحياة الدنيا شقاء أبدا إن شاء الله .

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ{1}

تستهل السورة الشريفة بمخاطبة الرسول الكريم محمد “ص واله” ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) , جاء الخطاب له “ص واله” عندما كان متدثرا بدثار او بثوبه .

قُمْ فَأَنذِرْ{2}

تستمر الآية الكريمة ( قُمْ ) , من مضجعك , ( فَأَنذِرْ ) , أنذر اهل مكة بالخصوص والناس بالعموم ان لم يؤمنوا من عذاب الله تعالى .

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ{3}

تستمر الآية الكريمة ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) , صِف وخص الله جل وعلا وحده بالكبرياء والعظمة , عقدا وقولا .

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{4}

تستمر الآية الكريمة ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) , طهرها , فأن طهارة الظاهر معينا على طهارة الباطن , بينما هناك اراء تشير الى ان ثيابه “ص واله” كانت طاهرة , وترجح ان ذلك يعني قصّر ثيابك .

( عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها وقد قال الله سبحانه وثيابك فطهر أي فشمر .

عن الصادق عليه السلام معناه فثيابك فقصر .

وعن الكاظم عليه السلام إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير ) . “تفسير الصافي ج5 للفيض الكاشاني” .

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ{5}

تستمر الآية الكريمة ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) , يختلف المفسرون في الآية الكريمة :

1- بعض المفسرين يرى ان الرجز الاصنام , والمعنى داوم على هجرها , ويلحق بها اعمال الشرك .

2- ومفسرون اخرون يرون ان الرجز هو كل خبيث , بذا يكون المعنى “داوم على هجر الاشياء الخبيثة ” .

3- وواقع الحال ان النبي الكريم محمد “ص واله” بريء من كليهما , فلم يك يسجد للاصنام ولم يك لديه امرا خبيثا حاشاه , فيرجح امرين :

أ‌) ان يكون الخطاب له “ص واله” والمعنى للعامة على ما هو المتعارف من ان القرآن نزل بطريقة “اياك اعني , واسمعي يا جارة ” . .

ب‌) ان يكون الخطاب له “ص واله” والمعنى ان يتجنب اهل الاصنام واهل الخبائث .

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ{6}

تستمر الآية الكريمة ناهيةً ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) , لا تعطي شيئا , طالبا اكثر منه .

( عن الباقر عليه السلام لا تعط العطية تلتمس أكثر منها .

عن الصادق عليه السلام قال في هذه الآية لا تستكثر ما عملت من خير لله ) . “تفسير الصافي ج5 للفيض الكاشاني” .

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ{7}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) , لمرضاة ربك , أصبر على مشاق التكاليف , وأذى المشركين .

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ{8}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ) , اغلب المفسرين يرون انها نفخة الصور , لكنهم يختلفون في تحديدها الاولى ام الثانية .

فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ{9}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ) , شديد , لكنه ليس شديدا على المؤمن , وقد يكون شديداً ايضاً على المؤمن , من جهة ان لا أحد يخلو من الذنوب , والمؤمن غير معصوم , لكن حال المؤمن يكون فيها أفضل من حال الكافر, لذا فهو شديد على الكافرين شدة لا تضاهيها شدة , بدلالة الآية الكريمة التالية .

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ{10}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) , لشدة الحساب , وسائر الاهوال .

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً{11}

تضيف الآية الكريمة ( ذَرْنِي ) , دعني , اتركني , ( وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ) , الذي خلقته في بطن امه وحيدا , بلا مال ولا اخ .

يروى انها نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي عم ابي جهل , فقد كان يلقب بالوحيد , تهكما سماه الله تعالى به , أي دعني واياه , فأنا اكفيكه .

( عن الباقر عليه السلام إن الوحيد من لا يعرف له أب ) . “تفسير الصافي ج5 للفيض الكاشاني” .

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً{12}

تضيف الآية الكريمة ( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً ) , مبسوطا كثيرا واسعا متصلا من الزرع والتجارة والحيوانات الداجنة .

وَبَنِينَ شُهُوداً{13}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَبَنِينَ شُهُوداً ) , كانوا معه في مكة , يحضرون المحافل , وكان عددهم عشرة على بعض التقادير .

وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً{14}

تستمر الآية الكريمة ( وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً ) , يسرت له العيش والعمر , وبسطت له الجاه والرياسة , حتى لقب الوليد بن المغيرة بــ “ريحانة قريش” .

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ{15}

تستمر الآية الكريمة ( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ) , بعد كل هذا يطمع في الزيادة .

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً{16}

تستمر الآية الكريمة رادعة ( كَلَّا ) , ردعا لعدم الزيادة , ( إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً ) , فقد كان معاندا للقرآن وسائر الحجج التي أتى به النبي الكريم محمد “ص واله” .

سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً{17}

تستمر الآية الكريمة ( سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ) , أغلب الآراء تشير الى عذاب خاص , ويرى اخرون انه يزجر لصعود جبل من نار , ثم يهوى , ليصعد مرة اخرى وهكذا .

وقيل ان صعودا جبلا في النار , كما افادت بعض الروايات .

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ{18}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( إِنَّهُ فَكَّرَ ) , في الطعن بالقرآن , ( وَقَدَّرَ ) , ما سيقوله فيه .

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ{19}

تستمر الآية الكريمة ( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) , لعن وعذب , كيف قدر ذلك في نفسه .

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ{20}

تستمر الآية الكريمة مكررة ( ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) , تكرير ينصب في عدة امور , نذكر منها :

1- تكرار للمبالغة .

2- تكرار يفيد ان الثاني ابلغ من الاول .

ثُمَّ نَظَرَ{21}

تضيف الآية الكريمة ( ثُمَّ نَظَرَ ) , يختلف المفسرون في نظره , فمنهم من يقول :

1- في وجوه قومه .

2- نظر فيما يقدح بالقرآن .

3- نظر في امر القرآن مرة اخرى .

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ{22}

تضيف الآية الكريمة ( ثُمَّ عَبَسَ ) , قطب وجهه لما لم يجد في القرآن طعنا , او ما يقول فيه , ( وَبَسَرَ ) , زاد عبوسا وتقطيبا للوجه .

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ{23}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( ثُمَّ أَدْبَرَ ) , عن الحق والايمان , ( وَاسْتَكْبَرَ ) , عن الايمان واتباع الحق .

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ{24}

تستمر الآية الكريمة ( فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ) , عندما لم يجد ما يطعن به القرآن , لجأ الى حيلة الضعفاء , فقال ان هذا القرآن ما هو الا سحر ينقل عن الاولين , يتوارثونه , يتعلمه اللاحق من السابق .

تجدر الاشارة هنا الى التهم التي وجهت للرسول الكريم محمد “ص واله” ( شاعر – ساحر – كاهن – كذاب – مجنون ) , فعندما تتعلق القضية بالوحي يتهمونه بـ ( شاعر ) , وعندما يتعلق الامر بالآيات أتهموه او قالوا عنه “ص واله” ( ساحر ) , وعندما يتعلق الامر بالأخبار عن الحقائق , أتهموه او قالوا عنه “ص واله” ( كاهن ) , وعندما يتعلق الامر بالأخبار عن الغيب والمغيبات , أتهموه او قالوا عنه “ص واله” ( كذاب ) , وعندما يتعلق الامر بالأخبار عن المستقبل , أتهموه او قالوا عنه “ص واله” ( مجنون ) .

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ{25}

تستمر الآية الكريمة ( إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ) , يستمر كلام الوليد بن المغيرة ” لعنه الله” : ما هذا الا كلام البشر , تعلمه محمد منهم , ثم ادعى انه من عند الله .

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ{26}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ) , سأدخله جهنم , او قيل ان سقر دركة من دركاتها .

يروي القمي في تفسيره : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخا كبيرا مجربا من دهاة العرب وكان من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله يقعد في الحجرة ويقرأ القرآن فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا يا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وآله أشعر هوام كهانة أم خطب فقال دعوني اسمع كلامه فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد انشدني من شعرك قال ما هو شعر ولكنه كلام الله الذي ارتضته ملائكته وأنبيائه ورسله فقال اتل علي منه شيئا فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله حم السجدة فلما بلغ قوله فإن أعرضوا يا محمد قريش فقل لهم أنذرتكم صعقة مثل صعقة عاد وثمود قال فاقشعر الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ومر إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك فمشوا إلى أبي جهل فقالوا يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أما تراه لم يرجع إلينا فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال له يا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا وصبوت إلى دين محمد صلى الله عليه وآله فقال ما صبوت إلى دينه ولكني سمعت منه كلاما صعبا تقشعر منه الجلود فقال له أبو جهل أخطب هو قال لا ان الخطب كلام متصل وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه بعضا قال أفشعر هو قال لا أما إني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعر قال فما هو قال دعوني افكر فيه فلما كان من الغد قالوا له يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه قال قولوا هو سحر فإنه اخذ بقلوب الناس فأنزل الله على رسوله في ذلك ذرني ومن خلقت وحيدا وإنما سمي وحيدا لأنه قال لقريش أنا أتوحد بكسوة البيت سنة وعليكم في جماعتكم سنة وكان له مال كثير وحدائق وكان له عشر بنين بمكة وكان له عشر عبيد عند كل ألف دينار يتجر بها .

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ{27}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ) , تهويل وتفخيما لها .

( عن الباقر عليه السلام إن في جهنم جبلا يقال له صعود وإن في صعود وادياً يقال له سقر وإن في سقر لجبل يقال له هبهب كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره وذلك منازل الجبارين .

عن الصادق عليه السلام إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم ) . “تفسير الصافي ج5 للفيض الكاشاني” .

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ{28}

تضيف الآية الكريمة ( لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ) , لا تبقي على شيء القي فيها الا اهلكته .

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ{29}

تضيف الآية الكريمة ( لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ) , تحرق ظاهر الجلد , فتغير لونه .

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ{30}

تستمر الآية الكريمة مضيفة ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) , عليها تسعة عشر ملكا يتولون امرها .

حيدر الحدراوي