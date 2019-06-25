تحالف الصدر يضع شروطا للتصويت على الدرجات الخاصة ويتحرك لإلغاء امتيازات “رفحاء”

اكدت كتلة تحالف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين انها لن تصوت على المرشحين لمناصب الدرجات الخاصة، والهيئات المستقلة ما لم يكونوا “تكنوقراط مستقلين”.

وقال المتحدث باسم الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع عدد من نواب “سائرون” في البرلمان ببغداد “إننا لن نصوت لأي مرشح في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة إلا إذا كان تكنوقراطا مستقلا نزيها مهنيا إيماناً منا بأنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة”.

واضاف “إننا نعمل على إلغاء اي امتيازات منحت للمسؤولين أو بعض الفئات الاجتماعية مثل محتجزي رفحاء وغيرهم تطبيقاً وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة في وقت سابق من اليوم لوزير الدفاع، والداخلية، و العدل في المناصب الشاغرة في الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي بينما لم تحصل الموافقة على وزيرة التربية.