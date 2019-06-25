تراجع أعداد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي

الثلاثاء – 21 شوال 1440 هـ – 25 يونيو 2019 مـ

قال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أمس الاثنين، إن عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي انخفضت بصورة كبيرة، منذ أن وصلت للذروة عام 2015. ولكن الكتلة تواجه زيادة في أعداد الطلبات القادمة من فنزويلا. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، وهي من دول منطقة «الشنغن» أنه خلال عام 2018، تم تسجيل أقل من 665 ألف طلب، بانخفاض بنسبة 10 في المائة، مقارنة بعام 2017. ويضم هذا العدد نحو 20 ألف قاصر من دون ذويهم. وكان قد تم تسجيل 4.‏1 مليون طلب لجوء للاتحاد الأوروبي عام 2015. واستمرت ألمانيا في شغل المرتبة الأولى من حيث طلبات اللجوء العام الماضي؛ حيث استقبلت نحو 184 ألف طلب لجوء، بانخفاض بنسبة 17 في المائة، مقارنة بعام 2017. وقال المكتب إن الدول الثلاث الأكثر تصديراً للاجئين، هي: سوريا بواقع 85 ألف لاجئ، وأفغانستان 47250 ألف لاجئ، والعراق 45565 ألف لاجئ. وجاءت فنزويلا في المرتبة الثامنة، بواقع 22500 ألف طلب، ولكن هذا الرقم يعد أعلى بنسبة 55 في المائة، مقارنة بعام 2017؛ حيث تعد هذه أكبر زيادة نسبة يسجلها المكتب. وأشار المكتب إلى أن 90 في المائة من طلبات لجوء الفنزويليين قدموها في إسبانيا.