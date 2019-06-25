حتى أنتِ يا أنجيلا..؟؟!!

محمد مندلاوي

كنت أتصور أن العرب (1) بصفتهم شعب غازي، وجذوره بدوية عنيفة لذا لا تعرف الرحمة ولا تعرف للحق طريقا. لكن الأحداث التي جرت وتجري في العالم أكدت لنا بما لا تقبل الشك، أن الإنسان مهما يرتقي بمظهره الخارجي، بالزي الذي يرتديه،أو بالمساحيق التجميلية التي يضعها على قسمات وتضاريس مُحَيّاه ليخفي بها صورته الحقيقية البشعة، وهكذا أثناء استرساله في الحديث يطلق ادعاءات منمقة كاذبة ليس لها أساس من الصحة، بلا أدنى شك أنه يقوم بكل هذه البهلوانيات التي يؤديها لاعب السيرك من أجل استغفال مستمعيه ومشاهديه لكي يمرر سياسته العدوانية ونواياه الخبيثة، إلا أنه مهما تقمص أدواراً حسب متطلبات المرحلة التي فيها أن كانت كوميدية أو تراجيدية، لكن في لحظة ما ستنكشف حقيقته المزورة المريبة للعالم، وعندها تعرف الناس أن المسرحي الساخر اليوناني “أرسطوفانيس= Aristophanes” 445-386 ق.م. كان على حق حين قال: الساسة قرود الشعب.

وقِرْدنا لهذا اليوم مستشارة ألمانيا الاتحادية “أنجيلا ميركل = Angela Merkel” التي صمتت دهراً ونطقت ظلماً، حين أعلنت دون خجل معارضتها قيام دولة كوردية في كوردستان لشعب جريح مظلوم، ظلمها بعض البلدان الغربية الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى، التي أشعل فتيلها العرق الألماني. وزعمت ميركل: لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للكورد أن يخدم السلام في المنطقة. وأضافت: يجب أن يحظى الكورد في العراق بأوضاع عادلة. بلى، ودّع البزون شحمة. يا للعجب، أيجوز هذه الشمطاء لا تعرف حقيقة الشعب العربي، الذي لا يخفي على أحد أنه يريد احتلال العالم بأسره وتعريبه كما فعل مع بلدان شمال إفريقيا ومصر وسودان وسوريا ولبنان والعراق!!. ألم تشاهد السيدة أنجيلا المهاجرين العرب.. الذين فتحت لهم أبواب بلدها ووفرت لهم كل وسائل العيش الرغيد إلا أنهم ردوا علي جميلها بالطريقة العربية وذلك باغتصاب فتيات الألمان “بنات الأصفر” في شوارع وساحات المدن الألمانية، حقاً مَن استرعى الذِئب فقد ظلم، بعد كل هذا يزدادوا وقاحة وجرأة ويجهرون علناً وبصوت عالي: أنهم سيخلفون أبناءً كثيرة وبعد عدة أعوام أو بعد عدة عقود بالقوة أو بالطريقة الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع سيحولون ألمانيا وعموم البلدان الغربية إلى بلدان عربية إسلامية. أ تريد السيدة “ميركل” من هؤلاء.. ينصفون الكورد!!!.

الطامة الكبرى أنها تزعم: لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للكورد أن يخدم السلام في المنطقة. كأن المنطقة على امتداد تاريخها تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وشعوبها في رغد من العيش تضاهي مجتمع الرفاه في بلدان شمال أوروبا. نسيت أو تناست الدكتورة “أنجيلا” أن هذه المنطقة منذ أن وجد علي أديمها الإنسان لم يمر فصل من فصول السنة لا ترى فيه فتنة ما أو غزوة ما أو ثورة ما أو انتفاضة

ما أو انقلاباً أو أو او. دعيني أعد لك يا سيدة بعض الثورات والانقلابات والانتفاضات التي حدثت في هذه المنطقة خلال عدة عقود فقط حتى تعرفي كيف تنعم بالسلام.

الحروب:

حرب اليمن في عهد جمال عبد الناصر بين أعوام 1962-1970. وحرب جمهورية الصحراء الغربية مع مغرب 1975-1991. حروب إسرائيل والعرب عام 1948 وعام 1956 وعام 1967 وعام 1973 وعام 1982 والقادم أخطر. والحرب الأهلية في لبنان بين أعوام 1975-1990. الاحتلال السوري للبنان بين أعوام 1976-2005. احتلال تركيا لشمال قبرص عام 1974. وحرب إيران والعراق التي دامت ثمان أعوام 1980-1988 ولم تنتهي إلى الآن حيث أن البلدين المتحاربين في حالة هدنة لا غير. وحرب الكويت التي قامت نتيجة احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990. وحرب أمريكا والعراق عام 2003 التي دخلت فيها الجيش الأمريكي للعراق وأسقطت النظام الديكتاتوري. وقبلها عام 1994إشعال الحرب بين اليَمَنَين الجنوبي والشمالي. والآن حرب السعودية والتحالف الدولي ضد الحوثيين في اليمن. وحرب أفغانستان أو الأصح حروب أفغانستان المتعددة منها حرب أمريكا معها عام 2001 التي شملت تنظيم القاعدة فيها أيضاً. وحرب داعش عام 2014 واحتلالها ثاني أكبر مدينة في العراق. والحرب الطائفية بين السنة والشيعة في العراق بين عامي 2006-2008. وتهديد تركيا لسوريا في أواخر التسعينات من القرن الماضي إذا لم تخرج القائد (عبد الله أوجلان) من سوريا. الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011 ولم تنتهي إلى الآن ومتورطة فيها كل من روسيا وإيران وتركيا والعراق.

الانقلابات:

إما الانقلابات حدث ولا حرج. أول انقلاب قام به عام 1936 شخص كوردي في العراق برتبة فريق في الجيش العراقي اسمه بكر صدقي. انقلاب رشيد عالي الكيلاني عام 1941 وهروب الوصي عبد الإله ونوري السعيد وآخرون إلى الأردن. انقلاب قام به حسني الزعيم في سوريا عام 1949 هو الآخر كوردي. انقلاب محمد مصدق على شاه إيران عام 1953 ومن ثم انقلاب الشاه عليه بمساعدة المخابرات الأمريكية سي آي أي. انقلاب محمد نجيب عام 1954في مصر على النظام الملكي. ومن ثم انقلاب جمال عبد الناصر عليه عام 1954 ووضع نجيب تحت الإقامة الجبرية. انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق عام 1958. حركة العقيد عبد الوهاب الشواف ضد حكومة عبد الكريم قاسم عام 1959 واحتلاله مدينة الموصل. الانقلابات العسكرية التي حدثت في الكيان التركي: عام 1960 عام 1971 عام 1980 عام 2016 الخ. ثم انقلاب حزب البعث على عبد الكريم قاسم عام 1963. وبعد تسعة أشهر قام عبد السلام محمد عارف بانقلاب على حزب البعث وأزاحهم من السلطة. وانقلاب حزب البعث الثاني عام 1968 على شقيق عبد السلام عارف عبد الرحمن محمد عارف. حدثت انقلابات عديدة في سوريا لكن أهمها انقلاب حافظ الأسد عام 1970. المجزرة التي قام بها صدام حسين ضد رفاقه البعثيين عام 1979 المعروف بمجزرة قاعة الخلد. انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الاخواني محمد مرسي عام 2013. هناك محاولات انقلابية فاشلة عديدة لم يكتب لها النجاح.

الثورات الكوردية:

الثورة التي قام بها الشيخ عبد السلام البارزاني الشقيق الأكبر لملا مصطفى عام 1909 ضد الدولة العثمانية. ثورة ملك محمود الأول عام 1918 وتأسيس مملكة جنوب كوردستان. الثورة التي قادها سمكو بين أعوام 1918-1922 في شرقي كوردستان ضد الاحتلال الإيراني (القاجاري). الثورة الكوردية التي قادها الشيخ (سعيد بيران) في شمال كوردستان ضد الاحتلال التركي عام 1925. الثورة التي قادها عام 1929 في إمارة إيلام شاه محمد ياري الملقب بشامگە رضان خان وعرفت الثورة بشورة “رنو” اسم جبل يقع بين إيلام ومنطقة قبيلة كلهر. الثورة التي قادها الشيخ (أحمد البارزاني) عام 1931ضد الاحتلال العراقي والبريطاني لجنوب كوردستان. الثورة الكوردية عام 1946 في شرق كوردستان التي تأسست على أثرها جمهورية كوردستان. وفي عام 1943 قاد شقيقه الأصغر (ملا

مصطفى البارزاني) ثورة كوردية ضد جيشي الاحتلال العراقي والبريطاني وأخمد بالحديد والنار. ثورة أيلول التي اندلعت عام 1961 بقيادة الزعيم ملا مصطفى البارزاني. ثورة “گوڵان= Gulan” عام 1976 بقيادة (مسعود البارزاني). بعد عام 1978 قام الحزب الشيوعي العراقي في جبال كوردستان بحركة مسلحة ضد نظام حزب البعث المجرم. قامت في منطقة السليمانية ثورة أخرى في ذات السنة بقيادة جلال الطالباني. الثورة العارمة التي يقودها حزب العمال الكوردستاني منذ عام 1984 في شمال كوردستان ضد جيش الاحتلال التركي. الانتفاضة الشعبية الكبرى التي قام بها الشعب الكوردي عام 1991 في جنوب كوردستان. انتفاضة الكورد في غربي كوردستان عام 2004 ضد الاحتلال السوري. الثورة الحالية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي وحررت قواتها غالبية المناطق في غرب كوردستان من براثن الاحتلال السوري والرجعية القادمة من غياهب التاريخ. ثورات الكورد اللور في شرقي كوردستان وإحداها قامت بها امرأة شجاعة اسمها (قدم خير).

جرائم الاحتلال:

الجرائم الظالمة التي راحت ضحيتها مئات الآلاف من الشيوخ والأطفال والنساء الكورد الأبرياء في عموم كوردستان. كحملات الأنفال في جنوب كوردستان التي راحت ضحيتها 182000 ألف مواطن كوردي. وضرب مدينة حلبجة بالأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوي) وقتل 5000 مواطن في ظرف عدة دقائق. تهجير الكورد الفيلية إلى إيران واحتجاز الآلاف من شبابهم ومن ثم قتلهم بدم بارد من قبل نظام حزب البعث المجرم. قتل 8000 من عشيرة بارزان ليس لهم ذنب سوى أنهم ينتمون لعشيرة البارزاني. وأثناء الحرب العراقية الإيرانية التي كان شرق وجنوب كوردستان ساحتها الرئيسية ضربت المدن الكوردية في شرق كوردستان بالغازات السامة وقتل الآلاف من أبنائها وهناك الآلاف لا زال يعانون من الأمراض الفتاكة بسبب هذا السلاح المحرم دولياً. جرائم داعش ضد الشعب الكوردي في كل من جنوب وغرب كوردستان. سياسة التعريب والتتريك والتفريس جارية في عموم كوردستان على قدم وساق منذ نشوء كيانات عراق وسوريا وإيران وتركيا. المجزرة التي قام بها داعش عام 2014 ضد الشريحة الكوردية الإيزيدية وهي مجزرة رقم 74 في التاريخ ضد هذه الشريحة الكوردية الأصيلة التي حفظت بدمائها الدين الكوردي القويم.

انتفاضات غير الكوردية ضد أنظمة الحكم الدموية:

انتفاضة جهيمان العتيبي عام 1979 الذي احتل الكعبة وقضي عليه وأتباعه بقتال دامي داخل الحرم المكي! عندها قال المتشائمون من غير المسلمين كيف تقولون للبيت رب يحميه وحدث ما حدث داخله؟. انتفاضة الشيعة عام 1979 ضد نظام حزب البعث الحاكم التي عرفت بانتفاضة المحرم.انتفاضة الشيعة في العراق عام 1991. انتفاضة الشعب السوري عام 2011 ضد نظام حزب البعث المجرم وهي قائمة حتى الآن. انتفاضة الشعوب الإيرانية ضد نظام الشاه العميل عام 1979. انتفاضات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه. انتفاضات مصرية عديدة في عهد سادات ومبارك منها ما عرفت بثورة الخبز.

شيء عن ألمانيا:

حقيقة لا أريد أن أتعرض لحياة السيد “ميركل” الشخصية وفيها الكثير من شطحات وهفوات لا تشرف وأني أتجاوزها، لكني أقول لها فلتنظر إلى مصير أولئك الذين أجرموا بحق الشعب الكوردي كيف كان مصيرهم، فمن يمس الكورد بسوء قولاً أو فعلاً سيكون عرضة للانتقام من الخالق العزيز. إن العرق الألماني، وألمانيا التي تدير سياستها الآن “أنجيلا ميركل” كما هي معروفة للجميع قامت بحربين عالميتين. وهي الدولة الأولى التي برزت فيها النازية المجرمة. وهي الدولة التي قادها شخص مجنون مثل هتلر وعرفت حينها بألمانيا النازية (Nazideutschland). وهي الدولة التي قتلت ملايين من الشعب العبري (اليهود) بطرق بشعة لا أستطيع حتى وصفها. وهي الدولة التي لم تحترم جيرانها التي غزتهم ونهبت كل ما يملكون. وهي التي دعمت الدولة العثمانية المجرمة وحرضتها على قتل الأرمن وذلك من أجل مد خط حديد الشرق الذي كان من المؤمل أن تربط بغداد ببرلين. وتركيا اليوم تقتل أبناء الكورد وتهدم القرى الكوردية بالسلاح الألماني. وألمانيا عارضت استفتاء إقليم كوردستان عام 2017

الذي أجري بطريقة حضارية ديمقراطية شهد بنزاهته العالم. وألمانيا هي الدولة التي لا زالت تنشد النشيد النازي الذي يقول بتبجح: إن ألمانيا فوق كل شيء.

Deutschland uber alles, Deutschland”

Uber alles in der Welt

ألمانيا، ألمانيا فوق كل شيء … فوق كل شيء في العالم” عزيزي القارئ، هذه هي ألمانيا التي تقودها “ميركل” التي تحرم على شعب تعداده يتجاوز خمسين مليون نسمة أن يكون له دولته الوطنية أسوة بدول العالم؟! تزعم “ميركل” أن الدولة الكوردية تهدد السلام في المنطقة، يا للعجب، هل أن خمسين مليون إنسان بدون دولة لا تهدد السلام في المنطقة؟؟!!. يظهر أن السيدة “ميركل” مطمئنة من الشعب الكوردي بأنه شعب مسالم وينبذ العنف والإرهاب فلا خوف منه، لو كان مثل الآخرين لا يرحم أحداً لأسس دولته الوطنية منذ أمد بعيد واعترف بها العالم بأسره وفي مقدمتهم ألمانيا. أهذه هي ديمقراطيتكم وحقوق الإنسان عندكم!! تباً للظالمين المعتدين.

خلاصة:

هذا الذي قدمناه غيض من فيض مما حدثت في المنطقة التي تقول عنها الدكتورة “أنجيلا ميركل” أن قيام دولة كوردية لا تخدم السلام فيها!! يا ترى أين هو السلام فيها؟؟. أنتِ يا “ميركل” لا تعرفي ما يحصل للكورد من جرائم بشعة ضد العِرض والأرض أو تعرفي وتحرفي. للأسف أنكم في الغرب.. تتعذرون بمثل هذه الادعاءات السخيفة، لأن قيام الدولة الكوردية على كامل تراب كوردستان قد لا تخدم مصالحكم، لأنكم في كل صغيرة وكبيرة تهددون الكيانات التي تغتصب كوردستان بالمارد الكوردي، وبهذا العمل غير الأخلاقي تبتزونهم ليل نهار، وتبقى هذه الكيانات المصطنعة بقرة حلوب لكم. لكن، لو كانت هنالك دولة كوردستانية ما كانت تحصل كل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسان ضد الشعب الكوردي المسالم وشعوب المنطقة، بل حتى الحروب الكوردية الكوردية ما كانت لتقع بوجود دولة كوردية وجيش كوردستاني موحد. الذي أقوله في نهاية هذا المقال أنني واثق كل الثقة بأن الدولة الكوردية قادمة لا محالة شاء من شاء وأبا من أبا.

24 06 2019