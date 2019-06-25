حركة البشائر: استهداف امريكا لخامنئي هو اساءة للشعب العراقي وعلى الحكومة الاحتجاج

شجبت حركة البشائر اليوم الاثنين، ما وصفته بالاساءة التي وجهت من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ضد المرشد الايراني علي خامنئي.

وقالت الحركة في بيان ان “ما صدر من تطاول كبير على احد المرجعيات الدينية المحترمة لدى المسلمين عامة وابناء الشعب العراقي خاصة هو تجاوز سافر وتعد غير مقبول”.

وتابعت “هنالك اصرار من الرئيس الامريكي والسفارة خلفها رغبة صهيونية باستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد وواشنطن”.

وطالبت حركة البشائر الادارة الامريكية بتوجيه “اعتذار رسمي”، والحكومة العراقية “باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة”.