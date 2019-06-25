ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هذا اللاعب بسبب تألقه ببطولة كوبا أمريكا

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين بأن إدارة فريق ريال مدريد ترغب في التعاقد مع ميغل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويلعب ألميرون في صفوف منتخب الباراغواي حيث قدم اللاعب أداءا رائعا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا ما جعل ادارة الريال تسلط الضوء عليه كهدف محتمل للتقاعد.

وجاءت مشاركة ميغل الميرون في كوبا أمريكا مع منتخب باراغواي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه نيوكاسل يونايتد في شهر أبريل الماضي, حيث قدم ألميرون أداءا مميزا مع فريقه نيوكاسل بالدوري الإنكليزي بقيادة المدير الفني المخضرم بينيتيز والذي كان له تجربه سابقه مع ريال مدريد الاسباني.