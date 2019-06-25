«كوبا أمريكا».. كافاني يقود الأوروغواي للفوز على حامل اللقب والصعود لربع النهائي

سجَّل إدينسون كافاني، هدفًا في الدقيقة (88) ليمنح الأوروجواي فوزًا ثمينًا (1-0) على تشيلي، فجر الثلاثاء، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا..

الفوز رفع رصيد المنتخب الأورجوياني، إلى 7 نقاط لتتصدر المجموعة الثالثة، وتضرب موعدًا مع بيرو، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

في المقابل، تراجع المنتخب التشيلي للمركز الثاني بالمجموعة الثالثة ويضرب موعدًا ناريًا مع كولومبيا في ربع النهائي فجر السبت.

مواجهة تاريخية

وتعد هذه المباراة تاريخية في بطولة كوبا أمريكا؛ حيث تمثل رقم 800 في تاريخ البطولة، كما أنَّها المباراة رقم 200 للأوروجواي، كأول فريق يصل لهذا الرقم.