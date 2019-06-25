مجلس النواب يصوت على الشمري وزيرا للدفاع والياسري للداخلية

صوت البرلمان العراقي اليوم الاثنين، وزير الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي.

وصوت النواب على نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وياسين طه حسن الياسري وزيراً الداخلية.

وفشل مجلس النواب طيلة الفترة الماضية، في تمرير تكملة الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي؛ بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة، فضلًا عن عدم إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء.