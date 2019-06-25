مستشار محافظ البصرة يكشف تفاصيل محاولة اختطاف احد شيوخ عشيرة البزون بالمحافظة

كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد الزيداوي، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، تفاصيل استهداف احد شيوخ عشيرة آلبزون بالمحافظة.

وقال الزيداوي في تصريح ان “احد شيوخ عشائر آلبزون في البصرة، عماد آلبو عوجه تعرض لمحاولة اختطاف في منطقة التأميم وسط البصرة”.

ووصف الحادث بـ”الجبان والاجرامي الذي استهدف شخصية وطنية تدافع عن حقوق البصرة وجميع المظلومين في العراق”، لافتا الى ان “الحادث وقع في مكان تتواجد فيه القوات الأمنية، حيث قامت عجلة يتواجد داخلها مسلحون بمطاردة شيخ البو عوجه واطلقوا النار عليه لكنه لم ينصاع لأوامرهم”.

فيما أكدت مصادر أمنية أنها “فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة التفاصيل .”.

وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توثق وقوع سيارة شيخ عشائر آلبزون، عماد آل بوعوجة، في نهر الموفقية، بمحافظة البصرة، بعد أن تعرض الى محاولة اختطاف باءت بالفشل بحسبهم.

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