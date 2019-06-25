مسرور بارزاني يبحث مع وفد امريكي مصير المتنازع عليها وعودة البيشمركة لتأمينها

استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، يوم الاثنين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران أندرو بيك.

وفي الاجتماع، ناقش الجانبان باستفاضة العلاقة طويلة الأمد بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما تم استعراض الوضع في المناطق المتنازع عليها، والدعم المشترك لعودة الآليات الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية.

وحث بارزاني نائب مساعد وزيرة الخارجية بيك على دعم الرواتب الشهرية لقوات البيشمركة، مؤكداً أن الحكومة المقبلة تنوي قيادة جهود جديدة ومستمرة لمعالجة النزاعات بين أربيل وبغداد.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الدورية بشأن هذه القضايا.