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مسرور بارزاني يقدم التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم الى البرلمان بهذا الموعد

يسعى رئيس الوزراء المكلف بالحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني لتسلم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية من الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير في موعد اقصاه 27/6/2019.

ومن المقرر ان يقدم بارزاني تشكيلته الحكومية الى برلمان اقليم كوردستان لنيل الثقة في الثلاثين من شهر حزيران الجاري اي قبل حلول العطلة التشريعية التي تصادف الاول من شهر تموز المقبل.

وقد حسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر ايلول الماضي من عام 2018 اسماء مرشحيه للوزارات في الحكومة الجديدة بينما لا يزال كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحركة التغيير لم يقوما بذلك بعدُ.

وترجح المعلومات الواردة بان الاتحاد الوطني، والتغيير سيقدمان اسماء مرشحيهما خلال الايام الثلاثة المقبلة الى بارزاني والا فان الاخير سيضطر بمطالبة البرلمان تمديد فصله التشريعي الحالي في حال حدث اي تأخير او عرقلة.

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