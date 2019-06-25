مصدر نيابي يتوقع تمرير وزيرين فقط

توقع مصدر نيابي يوم الاثنين ان يخفق مجلس النواب العراقي في استكمال الحكومة الحالية بالتصويت على مناصب الوزراء الشاغرة.

وقال المصدر ان “مجلس النواب سيطرح وزير الدفاع للتصويت في بداية الجلسة وهناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية لتمريره”، مردفا بالقول ان “وزير العدل سيمرر لوجود توافق عليه”.

واوضح ان “كتلة (سائرون) معترضة على مرشحة وزيرة التربية سفانة الحمداني وهناك بعض الكتل ستلجأ الى كسر النصاب، مشيرا الى ان “وزير الداخلية لايوجد اتفاق عليه بين الكتل السياسية”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رسالة حول استكمال التشكيلة الحكومية.

وتحمل الرسالة اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية وهم كل من: نجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع، و ياسين طه حسن ياسر الياسري وزيرا للداخلية، وسفانة حسين علي الحمداني وزيرا للتربية، وفاروق امين عثمان محمد الشواني وزيرا للعدل.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب العراقي خلال الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم على هؤلاء المرشحين لاستكمال الحكومة التي تشكلت منذ قرابة ستة اشهر.