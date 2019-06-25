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مكتب مسرور بارزاني يصدر توضيحا يخص اسماءً بحكومته الجديدة

اعلن مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور، عدم صحة قائمة باسمة مرشحين لحكومته يتم التداول بشأنها في وسائل الاعلام الكوردية.
وذكر بيان لمكتب بارزاني، “ننفي صحة ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من اسماء معينة لوزارات الحكومة الجديدة”.
واضاف، “لحين الاستقرار على اسماء المرشحين سيقوم السيد مسرور بارزاني بشكل رسمي تقديمها الى برلمان الاقليم”.
وامام مسرور بارزاني مهلة شهر لتشكيل حكومته التي كُلف بهذه المهام قبل نحو عشرة ايام.

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