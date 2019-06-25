موجة حرة تضرب اقليم كوردستان والانواء الجوية تعلن موعد انتهائها

قال مسؤول قسم الارصاد في مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان ان موجة حر بدأت اليوم الثلاثاء في مناطق ومدن الاقليم ومن المتوقع ان تنتهي في يوم الجمعة المصادف 28/6/2019.

وقال مسؤول قسم الارصاد بژار اكرم اليوم، ان معدل درجات الحرارة سترتفع يوم غد الثلاثاء في الاقليم بمعدل درجة الى درجتين، منوها الى ان درجات الحرارة سترتفع بمعدل درجتين اخريين في يومي الاربعاء والخميس عن يوم الثلاثاء.

وتوقع المسؤول ان ترتفع معدلات درجات الحرارة الى اعلى معدلاتها جنوب اقليم كوردستان متوقعا أن تصل الى 46 درجة مئوية يومي الاربعاء، والخميس.

وتوقع ايضا ان تصل درجة الحرارة في مدينة اربيل الى 46 درجة مئوية، تليها مدينة السليمانية بمعدل 44 درجة، ودهوك 42 درجة مئوية، وكركوك 46 درجة مئوية، وحلبجة 43 درجة مئوية.

وتابع المسؤول ان ارتفاع درجات الحرارة سيتوقف يوم الجمعة المصادف 28 من شهر حزيران الجاري، ويكون معه الجو معتدلا نوعا ما بتأثير من البحر المتوسط اذ ستنخفض درجات الحرارة في المنطقة، متوقعا ان تصل درجات الحرارة في مناطق ومدن الاقليم الى اكثر من 40 درجة مئوية.