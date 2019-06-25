وزارة تربية اقليم كوردستان تصدر توضيحا حول الطالبة المنقبة

نفت وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعمد في عدم تقديم طالبة منقبة في الواجهة اثناء الاعلان عن اسماء الطلبة الأوائل للصفوف المنتهية في مرحلتي الاعدادية والمتوسطة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان مجموعة من الاشخاص، ولأهداف واضحة المقاصد روجوا لشائعات غير صحيحة وغير لائقة حول اعادة طالبة الى الخلف كونها منقبة خلال نقل مراسم عرض الطلبة الأوائل.

واوضح البيان ان اعادة الطالبة الى الخلف ليست له اية علاقة بالنقاب، وهو متعلق بترتيب الطلبة الاوائل على مستوى اقليم كوردستان كل حسب معدله، مؤكدا انه طُلب من الحاصلين على المرتبة الثالثة ضمن الاوائل ان يعودوا الى الخلف، ويتقدمهم المرتبة الثانية وامامهم المرتبة الاولى ضمن الاوائل.

وتابع البيان ان تلك الطالبة ضمن المرتبة الثانية من الاوائل لذلك طُلب منها العودة الى السطر الثاني، مشيرا الى ان “الوزارة لو كانت لديها نية مغايرة لكانت منذ البداية وضعت شرطا لحضور تلك الطالبة”.

واعلنت الوزارة انها شرعت ومنذ اليوم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال القذف والتشهير الذي تعرضت له، ورفع شكاوى قانونية في هذا الاطار.