اشتباكات مسلحة في المنامة

المنامة – 25 – 6 (کونا) — شهدت الليلة الماضية العاصمة البحرينية المنامة اشتباكات مسلحة بين عناصرالشرطة وإرهابيين.

وحسب ما صرح به مديرعام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن الاشتباكات حصلت الليلة الفائتة بالقرب من شارع الزبارة بالعاصمة البحرينية المنامة واستمرت لأكثر من ساعة مما أدت إلى استشهاد شرطي وجرح آخرين وقد استطاع المهاجمون الفرار تحت غطاء الليل.

وأضاف، أن الشرطة بدأت بعمليات تفتيش واسعة النطاق للقبض على المجرمين وتم إبلاغ المنافذ الحدودية بمعلومات عن المهاجمين وأننا جاهزون لكافة الاحتمالات.

وطمأن المواطنين أن أجهزة أمن البلاد هي الحصن الحصين في وجه كل الاعتداءات الإرهابية وستحافظ على أمن البلاد والمواطنين.

يذكر أن في الآونة الأخيرة تصاعدت تهديدات الجماعات الإرهابية ونشرت صورا في مواقع التواصل الاجتماعي تهدد بتنفيذ هجمات انتقامية في البحرين على خلفية عقد مؤتمر البحرين “السلام من أجل الازدهار” وفي هذا السياق أعلنت جماعة تطلق على نفسها “حركة الشباب الإسلامية فيلق الجزيرة” من خلال بيان نشرته على حسابها في “تويتر”عن نيتها لتنفيذ هجمات عنيفة في المنامة.