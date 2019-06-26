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الاتحاد الوطني يعلن اتفاقا مع المكونات والامم المتحدة بكركوك لتسمية محافظ جديد

اعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك آسو مامند يوم الثلاثاء عن التوصل مع المكونات والامم المتحدة في كركوك الى تفاهم من اجل تسمية محافظ جديد لها بدلا من الحالي الذي يعمل بالوكالة.

وقال مامند في تصرح ادلى به للصحفيين اليوم، انه “خلال الايام المقبلة نتوقع ان يتم حسم مسألة تسمية محافظ جديد لكركوك”، مردفا بالقول “المرحلة الحالية تتطلب الاسراع في حسم هذه المسألة”.

واضاف انه “وضعنا خطوات جيدة مع التركمان والعرب والامم المتحدة في كركوك في اطار تسمية محافظ لها”، قائلا “نأمل في اسرع وقت ممكن انهاء هذه المسألة”.

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