البصرة تعلن عن 146 فرصة عمل تزامناً مع التظاهرات

تزامناً مع اســـــــتمرار التظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل في البصرة منذ أيام، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، أن المحافظة وفّرت 146 وظيفة في الشركات النفطية لأبناء المدينة.

وقال العيداني، في تصريح صحفي، إن “الدرجات التي تم توفيرها تتضمن 70 درجة في حقل مجنون و40 درجة في شركة جنرال إلكترك و10 درجات في إحدى الشركات التركية، فضلاً عن درجات أخرى في بعض الشركات”، داعياً “مواطني المحافظة للتقديم على الدرجات المذكورة والحصول على فرصة العمل في تلك الشركات.” وبيّن أن “المحافظة تعمل على توفير الدرجات الأخرى”، حسب قوله.

يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة، قد اتخذ توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين لاسيما الخاصة بتوفير فرص العمل، وذلك على خلفية التظاهرات التي شهدتها المدينة والتي طالبت بفرض العمل والقضاء على البطالة فضلاً عن تحسين واقع الخدمات في المدينة.