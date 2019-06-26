الحشد الشعبي يمشط مساحات واسعة من صحراء غربي العراق ويعلن تأمينها

تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، بتطهير مساحات شاسعة من القرى المنتشرة في الصحراء الغربية للمحافظة بعملية اشترك فيها اللواءان 13 و19 وفوج درع القائم.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح له، إنه “بعد ورود معلومات استخبارية بتحركات لعناصر داعش الارهابي في عدد من مناطق الصحراء الغربية للأنبار وعلى الفور تم وضع خطة لمعالجة تلك الاهداف ميدانيا وبالفعل ومنذ ساعات الصباح الاولى انطلقت قواتنا باتجاه أعالي وادي الولج و قرى البو عيسى وقرى البو خليفة ووادي صويب وصواب حيث انتهت العملية بتفتيش وادي الدماليغ العراقي”.

وأضاف مصلح، أن “العملية اثمرت عن تأمين مساحات واسعة من القرى مؤكدا أن التنسيق عال مع القوات الامنية وان الحشد الشعبي موجود بالصحراء الغربية للأنبار”، مبينا أن “العمليات الامنية مستمرة لحين تحقيق الامن الكامل في ربوع محافظة الانبار”.