الدخيلي يطالب الحكومة المركزية بدعمها لمشروع الاستصلاح الزراعي بالمحافظة

المكتب الاعلامي

طالب النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي الحكومة المركزية في بغداد بدعم مشروع الاستصلاح الزراعي والمشاريع الا روائية في المحافظة لأهميته والوطنية الاقتصادية .

واوضح الدخيلي ” هنالك اهمال كبير لآلاف الدونمات في عموم المحافظة ولا يوجد فيها استصلاح زراعي بسبب قلة الدعم والتخصيص من قبل الحكومة المركزية .

وبين الدخيلي ” ان عملية الاستصلاح من أفضل الحلول لحماية الأراضي والحفاظ على هذا القطاع الحيوي يخلق الكثير من فرص العمل إضافة إلى أنها تبقى طريقة هامة لمن يريدون الاستفادة من أراضيهم الغيّر مؤهلة للزراعة .

واضاف نائب محافظ ذي قار ” المحافظة في أشد الحاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية لتقوية اقتصادها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية .

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )