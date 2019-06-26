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العراق يفتتح قنصلية في مانشستر

اعلنت الخارجية العراقية عن افتتاح قنصلية في مدينة مانشستر في انكلترا.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، “في إطار سعي الوزارة إلى تجسير العلاقة مع الجالية العراقـيَّة، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات، والمُساهَمة في تذليل ما يعترضهم من مصاعب افتتح السيِّد وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مبنى القنصليّة العامّة لجمهوريّة العراق في مدينة مانشستر”.
واضاف، وستغطي هذه القنصليَّة احتياجات أعداد كبيرة من الجالية العراقـيَّة المُقِيمين هناك؛ لذا ندعو الجالية العراقـيَّة في مانشستر إلى مُراجَعة مبنى القنصليّة؛ للشُرُوع في تلبية احتياجاتهم من خدمات”.

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