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انه شيعي وابن شيعي

انه شيعي وابن شيعي
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عباس طريم
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انه شيعي وابن شيعي
وابد ما يوم -ن
خطر
+
ان افرق بين حيدر
او ابا بكر
وعمر

+
بيهم الاسلام عم
الارض كلهه
وانتشر
+
همه اخوة اتصاهرو
بالحق , والحق
انذكر
+
وكلمن ايشك ابعلاقتهم
الجانت ثابته ,ايعيد
النظر
+
همه نهر الخير فاض
وبعده لليوم
النهر
+
همه نور الارض بيهم
ساحة العز
تختصر
+
بيهم انوحد خطانه
وبيهم انهدم
الشر
+
+
همه عنوان الرسالة
البيهه كل حر
افتخر
+
حيدر واصحابه جانو
لا يهابون
الخطر
+
والبحر جان الرسول
وهمه كل واحد
نهر
+
همه اذرع للرسول
لينطخ ابحدهم
عثر
+
لا انفرق بين اخوة
من قريش , وفد
ظهر
+
شجرة الاسلام خضره
وهمه بيهه احله
الثمر
+
واللي يزرع بذرة الشر
اخرة ودنيه
خسر
+
واللي يدفع للتنافر
هذه مو من
البشر
+
قاتلو خلف الرسول
وشاركو في كل
امر
+
ومن اجل دين الله جادو
بالنفس في كل
بر
+
باعو الدنيه الوسيعة
واستهانو
بالعمر
+
كلهم انجوم اتلالي
من ربيعة ومن
مضر
+
اللي مرة اينال منهم
كل حياته
ينكسر
+
واللي من كلبه يحبهم
ما ايشوف اله
اليسر
+
عززو دين الرسول
وصارو لدينه
جذر
+
طالما انخلي سواتر
بينهم .. نبقه
شذر
+
وما انعود امة كريمة
اله بيهم
نستتر
+
عباس طريم
+

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