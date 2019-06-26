بريطانيا تكشف تنفيذ طلعات بمقاتلة غير مرئية في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المقاتلات البريطانية “إف – 35” المتمركزة في قاعدة “أكروتيري” في قبرص، نفذت طلعات جوية فوق سوريا والعراق.

وأفيد في هذا الشأن بأن ست مقاتلات من الجيل الخامس نفذت 14 طلعة فوق سوريا والعراق، فيما لا يزال استخدام هذه المقاتلات غير المرئية مقتصرا على المهمات الاستطلاعية، ولم تستعمل بعد في توجيه ضربات للإرهابيين.

وتخطط بريطانيا بشكل عام للحصول على 138 مقاتلة من طراز “إف -35″، فيما يوجد في ترسانة سلاح الجو البريطاني حتى الآن 17 مقاتلة من هذا الطراز.

والجدير بالذكر أن مقاتلات “إف – 35” قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، حيث سيتم نشرها على ظهر حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التي أنزلت إلى البحر في أكتوبر 2018.