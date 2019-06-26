Posted on by

بينهم عراقي.. داعش يقترب من الحدود الأمريكية

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من احتمال وجود عنصرين من تنظيم “داعش” في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.

وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ”داعش”، تم رصدهم في بنما في 12 مايو الماضي ثم في كوستاريكا في 9 يونيو.

وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.

وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close