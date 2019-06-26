تحقيق الكرخ : ضبط شحنة ادوية مهربة من الاردن وتصديق اعترافات ثلاثة متهمين بتهريبها

بغداد /إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعترافات ثلاثة متهمين قاموا بتهريب شحنة ادوية من الاردن الى العراق فيما تم ضبط شحنة الادوية المهربة .

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان ” شحنة الادوية التي تم ضبطها عبارة عن 4 عجلات حمل كبيرة ( تريلة ) كانت محملة بالادوية جرى تهريبها من الاردن الى العراق بعد ادخالها على انها مواد غذائية وعبوات زجاجية “.

وذكر البيان ” تم القبض على ثلاثة متهمين بتهريب هذه الشحنة واتخذت كافة الاجراءات بحقهم وتم تصديق اعترافاتهم قضائيا “.