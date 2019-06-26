تركيا تعلن عن غارات جوية على مواقع لـ PKK داخل اقليم كوردستان و” تحييد” 5 من عناصر الحزب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكوردستاني ، في غارات على منطقتي خواكورك ومتينا داخل اراضي اقليم كوردستان .

وأوضحت الوزارة في بيان ، اليوم الأربعاء ، أن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على المنطقتين المذكورتين، أسفرت عن تحييد 3 عناصر من العمال الكوردستاني ، وتدمير مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة عائدة للحزب.

ويستخدم الجيش التركي مصطلح “تحييد” للإشارة إلى عمليات قتل أو إصابة أو اعتقال .

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

ويطالب المسؤولون في حكومة اقليم كوردستان بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار .

بدورها قالت وزارة الداخلية التركية في بيان ، اليوم الأربعاء ، ان قوات الدرك تمكنت خلال عملية امنية من تحييد عنصرين اثنين خلال عملية ضد العمال الكوردستاني في ريف ولاية “وان” شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن قوات الدرك في “وان” نفّذت العملية في ريف قضاء “تشاطق”، مدعومة بغطاء جوي.