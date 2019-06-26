تركيا تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال في غارات على منطقتي هاكورك ومتينة في كوردستان العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أنّ الغارات الجوية على المنطقتين المذكورتين، جاءت بالتوازي مع عملية “المخلب” الجارية في منطقة هاكورك.

وأضافت الوزارة أن عدد المسلحين الذين قتلوا داخل كوردستان العراق، الاثنين والثلاثاء، ارتفع إلى 9 عناصر.

وفي 27 من أيار الماضي، أطلقت القوات التركية “عملية المخلب” بمنطقة “هاكورك” في كوردستان العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على قصف مناطق داخل اقليم كوردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال، وسط صمت حكومي عراقي.