Posted on by

تصدير أكثر من 110 ملايين ب/ي من النفط بإيرادات فاقت 7 مليارات دولار خلال شهر بالعراق

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (110) ملايين و(737) الفا و(293) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(329 ) مليونا و (737) الف.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (106) ملايين و(675) الفا و (881) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(89 ) مليونا و (555) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(166) الفا و(261) برميلا ، بايرادات بلغت (209) ملايين و(175) الفا و(253) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (895) الفا و(151) برميلا بايرادات بلغت (31) مليونا و(6) الاف و(240) دولارا .

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66،190) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close