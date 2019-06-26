تصدير أكثر من 110 ملايين ب/ي من النفط بإيرادات فاقت 7 مليارات دولار خلال شهر بالعراق

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (110) ملايين و(737) الفا و(293) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(329 ) مليونا و (737) الف.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (106) ملايين و(675) الفا و (881) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(89 ) مليونا و (555) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(166) الفا و(261) برميلا ، بايرادات بلغت (209) ملايين و(175) الفا و(253) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (895) الفا و(151) برميلا بايرادات بلغت (31) مليونا و(6) الاف و(240) دولارا .

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66،190) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.