رفع 20 ألف كتلة كونكريتية خلال 6 أشهر

أعلنت أمانة بغداد، يوم أمس الثلاثاء، عن رفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق متفرقة في العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “دائرة الوحدات الإنتاجية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والدوائر البلدية وعبر آلياتها قامت برفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة خلال النصف الأول من هذا العام”.

وأضافت أن “الكتل التي تم رفعها كانت ضمن محيط المؤسسات الحكومية والأسواق والمراكز التجارية والشوارع والأزقة المغلقة الى جانب شوارع المنطقة الخضراء التي نقلت الى مطار المثنى للإفادة منها لأغراض أخرى”.

وأشارت الى أن “الدوائر البلدية نفّذت حملات صيانة لأغلب الطرق والمناطق والمواقع التي كانت يتعذّر الدخول إليها بسبب وجود تلك الكتل.”