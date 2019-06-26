Posted on by

رفع 20 ألف كتلة كونكريتية خلال 6 أشهر

أعلنت أمانة بغداد، يوم أمس الثلاثاء، عن رفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق متفرقة في العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “دائرة الوحدات الإنتاجية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والدوائر البلدية وعبر آلياتها قامت برفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة خلال النصف الأول من هذا العام”.

وأضافت أن “الكتل التي تم رفعها كانت ضمن محيط المؤسسات الحكومية والأسواق والمراكز التجارية والشوارع والأزقة المغلقة الى جانب شوارع المنطقة الخضراء التي نقلت الى مطار المثنى للإفادة منها لأغراض أخرى”.

وأشارت الى أن “الدوائر البلدية نفّذت حملات صيانة لأغلب الطرق والمناطق والمواقع التي كانت يتعذّر الدخول إليها بسبب وجود تلك الكتل.”

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close