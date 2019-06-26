شركة مبدعون تواصل إبداعها في مشروعها الإستثماري

المشاريع الخدمية أكثر تماسا مع حياة المواطن البغدادي لذا توليها هيئة استثمار بغداد أكبر همها وضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة من قبلها لتقديم كل الخدمات المرجوه في إطار تفعيل الخارطة الاستثمارية للهيئة .

المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة وفي اكثر من تصريح يؤكد على اهمية المشاريع الخدمية وسبل الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة بغداد عن طريق الاستثمار الذي يعتبر القلب النابض المحرك للعملية الاقتصادية .

مشروع مجمع باب الشيخ التجاري المستثمر من قبل شركة المبدعون للاستثمارات العقارية والكائن في منطقة السنك / مقابل جامع الخلاني يواصل تقدم العمل بوتيرة متصاعدة إذ أن المشروع يتكون من طابق أرضي وطابق وسط وطابق أول فيما يخص الجانب التجاري أما موقف السيارات فيتكون من طابق أرضي وطابق وسطي وثلاثة طوابق اخرى والذي يتسع لأكثر من 4000 سيارة إضافة الى فعاليات تجارية متنوعة .

اللجان الفنية والهندسية تواكب تطور العمل من اجل تقديم كل ما من شأنه تقديم الدعم لحلحلة المعوقات التي تعتري سير العمل ، من جهتهم اكد القائمون بالمشروع على الدعم المستمر من قبل الهيئة إدارة وكوادر وتقديمها كافة التسهيلات .

تحياتنا

هيئة إستثمار بغداد

قسم العلاقات العامة والإعلام