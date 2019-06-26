صحة الكرخ / اجراء (20740) الف فحص مختبري في مستشفى المحمودية العام خلال شهر

اجرت مختبرات مستشفى المحمودية العام (20740) الف فحص مختبري للمراجعين في العيادة الاستشارية و الطوارىء و الردهات خلال شهر ايار من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قبل ادارة المستشفى

ذكر ذلك مدير مستشفى المحمودية العام الدكتور (اسماعيل حسن خضير الطائي) أن مجموع الفحوصات توزعت مابين الطوارئ والردهات والعيادات الاستشارية والكلية الصناعية حيث بلغت فحوصات الكيمياء الحياتية (4686) فحص و بلغت فحوصات أمراض الدم (11614) فحص فيما سجلت الاحياء المجهرية (414) فحص و فحوصات الفايروسات بلغت (1369) فحص و فحوصات السيرولوجي (710) فحص و (1769) فحص في وحدة الطفيليات و (180) فحص في وحدة الديلزة

و أكد الطائي أن جميع الفحوصات المختبرية خاضعة للسيطرة النوعية وتحصل على درجات متقدمه جدا وباستمرار و تضم المختبرات ملاكات مهنية مدربة تدريبا عاليا ومشاركة في العديد من الدورات التطويرية التي نظمتها دائرة صحة بغداد الكرخ و تمتلك هذه المختبرات عدد من الاجهزه الحديثة والمتطورة ومن مناشىء عالمية رصينة تختص بالعمل ألمختبري ولجميع الفحوصات .

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