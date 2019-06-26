قوة مكافحة الشغب تعتدي بالضرب على كادر قناة في بغداد

تعرض كادر قناة الايام الفضائية، اليوم الثلاثاء، للضرب من قبل قوة امنية في احدى مناطق بغداد.

وأبلغت علاقات قناة الايام جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “الزميلين (ظفر علي) مقدم البرنامج و المصور (حيدر مهدي) تعرضا للضرب من قبل قوة مكافحة الشغب اثناء تغطية تظاهرة لخريجي الدراسات العليا في منطقة العلاوي ببغداد”، مضيفة ان “قيادة شرطة بغداد قدمت اعتذارها لإدارة القناة ووعدت بمحاسبة المقصرين”.

واعتبرت الجمعية، الاعتداء محاولة لمنع الكوادر الصحفية تغطية التظاهرة، وهو خرق دستوري فاضح، يتكرر في الاسبوع الواحد عدة مرات.

واستنكرت الجمعية استمرار الانتهاكات التي تطال الاعلاميين اثناء التغطيات، و تعتبر اعتذار قيادة شرطة بغداد بانه امر غير كافٍ لايقاف مثل هذه الاعتداءات، كما تطالب قيادة عمليات بغداد و المحافظات بمحاسبة المقصرين من عناصر القوات الامنية فعلياً واتخاذ إجراءات رادعة دون الاكتفاء بالاعتذار الشكلية.