لماذا رائحة شوارع العاصمة الفرنسية باريس سيئة للغاية؟

إيهاب مقبل

يشتهر الفرنسيون عامة بثلاث خصائص رئيسية تميزهم عن الشعوب الأخرى في الإتحاد الأوروبي: (إنعدام النظافة، وأكل اللحوم النيئة، والتَكبُر). وقدْ عرضَ كبار الممثلين الإنجليز، من أمثال روان أتكينسون في فيلمه (إجازة مستر بين) عام 2007، هذه الخصائص الثلاثة أمام الجمهور العالمي، وذلك لكون فرنسا مُصنفة كدولة غير ودية للمسافرين في العالم، وكذلك تُعتبر من الدول الأكثر غطرسة في الإتحاد الأوروبي، والتي لمْ يقهرها سوى الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر بغزوه لفرنسا عام 1940، إلى درجة تحول باريس إلى مدينة أشباح، حينها عادت باريس مدينة نظيفة بعد خلوها من معظم السكان.

وعند تجولك اليوم في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، ستدرك بأنك لست في عاصمة الرومانسية كما تصورها وسائل الإعلام، حيث سيطاردك شعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ، بسبب الرائحة السيئة المنبعثة من شوارعها.

أحد الأسباب الرئيسية الذي يجعل شوارع باريس ذات رائحة سيئة هو التبول والتبرز في الشوارعِ، وعلى الجدرانِ، وفي كل مكان. وذلك لأن عدد المراحيض العامة انخفض بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، بحيث باتَ الناس يبحثون عن الأماكن العامة للتبول والتبرز. يقول أحد المتبولين الفرنسيين: (كنتُ في حالة سُكر بعد قضاء ليلة في الحانة. وشعرتُ في طريق عودتي للمنزل، والذي يبعد عن الحانة نحو كيلومتر واحد، بالرغبة في التبول، فلمْ أجد مكانًا للتبول فيه سوى زاوية مبنى على الشارعِ).

والمشكلة لا تمس الأحياء فحسب، بل كذلك الأموات. ففي العام الماضي، 2018، عُلقت لافتة على جدار أحد المقابر الكنسية تطالب الناس بعدم التبول والتبرز داخلها. ومع ذلك، استمر الناس بالتبول والتبرز داخل المقبرة، لإن التبول والتبرز في الأماكن العامة أصبحا عُرفًا إجتماعيًا مقبولًا عند عامة الفرنسيين.

وتحاول بعض المدن الحد من ظاهرة التبول في الشوارعِ، وذلك عن طريق دهن الجدران بطلاء مضاد للبول، إلا أن المعضلة لا توجد طريقة عملية لإخفاء البراز الفرنسي!

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انتهى