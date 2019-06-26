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مباحثات تطبيع الأوضاع في كركوك باشراف أممي تصل لمرحلة حاسمة

أعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكودستاني، يوم الثلاثاء، بدء اجتماعات لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك، مضيفا ان المباحثات وصلت الى مرحلة صدور قرار بشانها.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن خالد شواني قوله ان اجتماعات لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك بدأت في بغداد اليوم الثلاثاء، باشراف ممثل منظمة الامم المتحدة في العراق (يونامي).

واضاف شواني انه “تم اجراء سلسلة اجتماعات خلال ثلاثة اشهر باشراف يونامي وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبحضور ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لتطبيع الاوضاع في كركوك وحل الوضع العسكري والامني والاداري ومشكلة الاراضي الزراعية”.

وأوضح ان “الاجتماعات قطعت شوطا مهما، خاصة في الملف الامني والعسكري ووصلت الى مرحلة صدور قرار بشانها”، معرباً عن أمله “بالتوصل في المستقبل القريب الى اتفاق بهذا الصدد”.

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