منظمة تهاجم وزارة الإتصالات: تخفيض أسعار الإنترنت إكذوبة

قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، يوم الثلاثاء، إن إعلان وزارة الإتصالات عن تخفيض أسعار الإنترنت “إكذوبة” ولم يستفد منها المستخدم العراقي أي شيء.

وأوضحت المنظمة في بيان أن “التخفيض لن ينعكس على جودة الخدمة المقدمة ولن ينفع المواطن الذي يُفترض أن يدفع تكاليف أقل من التكاليف التي يدفعها الآن، لأن التخفيض لن يشمل سوى الذين يحصلون على خدمة الكابل الضوئي FTTH، وهؤلاء لا يُشكلون سوى أقل من الواحد بالألف”.

وأضافت “لدينا في العراق 2 مليون مشترك، وعدد المشتركين بخدمة الكابل الضوئي 20 ألف فقط، وهؤلاء وحدهم من سيستفيد، هذا في حال نفذت الوزارة قرارها بتخفيض الأسعار، بينما المليون و800 ألف مستخدم آخرين، لن يستفيدوا أي شيء”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الإستمرار بإستخدام الأبراج عبر تقنية الوايرلس، سيُزيد من مساوئ ومتاعب خدمة الإنترنت، وستكون أقل جودة وأكثر ضعفاً في الفترات المقبلة، لأن العالم اليوم لم يعد يعتمد على هذه الخدمة غير الحديثة”.