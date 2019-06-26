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نزاهة كوردستان تستعيد أكثر من 5 مليارات دينار من شركة متلكئة

اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انه نتيجة لمتابعتها لقضية تلكؤ احدى الشركات العاملة في مجال الالتزامات المالية، تمكنت من استعادة اكثر من 5 مليارات دينار لصالح مديرية بلدية السليمانية.

وجاء في بيان لاعلام الهيئة انه في اطار تواصل اعمالها ونشاطاتها في حماية الثروات العامة، تابعت مديرية تحقيق السليمانية في دعوى اخبارية وبموجب عدد من الكتب الرسمية للتقصي عن اسباب عدم تنفيذ شركة (ك.ق) للالتزامات المالية تجاه بلدية السليمانية في منح ارض لاحدى مشاريعها.

وتابع البيان انه بعد تحقيقات هيئة النزاهة، ابلغتها بلدية السليمانية ان الشركة المذكورة وضعت مبلغ (5 مليارات و481 مليونا و846 الف دينار) في حساباتها في مقابل عدم تمليكها الارض المشار اليها، اي ان المبلغ اعيد الى البلدية.

وجددت الهيئة تأكيدها ان اعمالها ونشاطاتها مستمرة في متابعة قضايا الفساد.

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